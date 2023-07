Daniel e Stefan, trovati senza vita in una vasca di raccolta acqua: parla lo zio

Lo zio di Daniel e Stefan ha espresso il suo pensiero alla stampa: "Non si allontanavano, sapevano di non poter andare alla vasca"

Dopo quanto accaduto ai fratellini di 6 e 7 anni, l’unico della famiglia ad aver rotto il silenzio è stato lo zio di Daniel e Stefan. I due minori sono stati trovati senza vita, a Manfredonia, in una vasca di raccolta acqua.

L’uomo è convinto che sia accaduto qualcosa e che i suoi nipotini non si siano gettati. Daniel e Stefan sapevano benissimo che non dovevano andare in quel posto e che era molto pericoloso.

I bambini non erano abituati a fare il bagno nella vasca. Sapevano che andare in quel posto era pericoloso e che non ci potevano andare. A volte giocavano con le rane, ma sempre davanti al casolare. Forse potrebbero essere caduti nel vascone mentre inseguivano una rana. La famiglia stava dormendo mentre i bambini giocavano fuori.

Daniel e Stefan: c’è un indagato

La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo d’indagine per delitto colposo e, per il momento, l’unico iscritto nel registro degli indagati è il gestore dell’impianto. È accusato di omessa custodia e di non aver impedito ai due minori di introdursi nell’area del vascone.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Daniel e Stefan potrebbero essere scivolati o potrebbero essersi tuffati volontariamente. Forse, credevano che fosse una specie di piscina. Gli inquirenti credono che la seconda ipotesi, per ora, sia quella più plausibile. A convincerli sono state le ciabattine, lasciate dai bambini vicino alla vasca di raccolta acqua.

Fondamentali saranno i risultati dell’esame autoptico sui due corpicini, che stabiliranno l’esatta causa del decesso. Le ricerche sono partite subito dopo l’allarme dei genitori, che finito il riposino si sono resi conto che i due figli erano scomparsi. La zona poco illuminata ha ostacolato le ricerche, ma grazie alle fotocellule, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono riusciti a trovare Daniele e Stefan. Purtroppo i due bambini erano ormai privi di vita. Quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità.