Lacrime e dolore a Reggio Calabria e sul web, Daniel Leone si è spento per sempre all’età di 28 anni. L’ex portiere della Reggina ha combattuto per anni contro un tumore al cervello, ma non è riuscito a vincere la sua battaglia. Dal 2014, anno della terribile diagnosi, il ragazzo ha lottato e si è sottoposto a diverse operazioni.

Ha provato con tutte le sue forze a riprendere in mano la sua vita e a continuare a giocare a calcio, la sua più grande passione. Purtroppo la vita non gli ha permesso di realizzare i suoi sogni e si è spezzata a soli 28 anni, lasciando un grande vuoto e un dolore indescrivibile nel cuore dei suoi familiari e di tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato.

Daniel Leone e la scoperta del tumore

La triste notizia è arrivata lo scorso 2 ottobre. Daniel Leone aveva scoperto il tumore nel 2014, a seguito di un forte mal di testa che lo tormentava. Dopo i dovuti accertamenti, i medici hanno scoperto la presenza di un tumore frontale destro al cervello.

In quegli anni indossava la maglia del portiere della Reggina, ma ha dovuto mettere da parte la sua grande passione, per sottoporsi ad un’operazione chirurgica agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Si è sempre mostrato forte e sorridente, mentre lottava contro il brutto male. Ha dovuto affrontare sedute di chemioterapia, riuscendo a tornare a giocare l’anno successivo, nel 2015.

Dopo tre lunghi anni in cui tutto sembrava come prima, il male è tornato e il ragazzo si è sottoposto ad una seconda operazione al cervello. Da quel momento non ha mai smesso di combattere ed ha dovuto dire addio per sempre alla sua carriera da portiere. Oggi è arrivata la straziante notizia che la malattia ha avuto la meglio, ma Daniel Leone è stato un esempio di coraggio e determinazione che nessuno dimenticherà mai.

