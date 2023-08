La triste vicenda arriva da L’Aquila. Daniel Martino ha perso la vita a soli 40 anni mentre percorreva la statale 80 che da L’Aquila porta al lago di Campotosto.

Era alla guida della sua moto, quando è accaduto l’imprevedibile. Un cane ha attraversato all’improvviso e gli ha tagliato la strada. Daniel Martino ha cercato di evitare il peggio, lo ha investito e ha perso il controllo del suo mezzo. La caduta è stata imprevedibile, il quarantenne è volato per diversi metri e poi si è schiantato contro il guardrail. Purtroppo quel volo non gli ha lasciato alcuno scampo. Non è la prima volta che un incidente del genere si verifica su quella strada, conosciuta proprio per la sua pericolosità.

Per Daniel Martino non c’è stato nulla da fare

Gli operatori sanitari del 118 e gli agenti dei carabinieri hanno raggiunto subito il punto dell’impatto. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sono stati costretti a dichiarare il decesso. Gli agenti dei carabinieri hanno dato subito il via ai rilievi, per cercare di ricostruire gli ultimi momenti di vita di Daniel Martino. Sono stati alcuni testimoni a raccontare del cane, che improvvisamente ha tagliato la strada al motociclista. Ora bisognerà soltanto capire a quale velocità l’uomo procedeva sulla statale 80.

Il quarantenne si era trasferito nel casertano per via del suo lavoro da imprenditore nel campo dell’agricoltura. Ed era proprio per questo che amava la Marsica, dove aveva trovato diverse opportunità lavorative. Amava anche la moto e spesso viaggiava insieme ai suoi amici per trascorrere delle giornate all’insegna del relax e della spensieratezza. Il corpo senza vita di Daniel Martino si trova ora all’obitorio dell’ospedale de L’Aquila, a disposizione delle autorità giudiziaria e in attesa dell’esame autoptico. Poi verrà riconsegnato alla sua famiglia, che potrà organizzare il suo ultimo addio.