"Ogni giorno sono grata al signore": le toccanti parole di Daniela Mazzacane per la sua famiglia, nell'ultimo post su Instagram

Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia della scomparsa, a soli 59 anni, della giornalista e conduttrice televisiva di Telenorba Daniela Mazzacane. A portarla via purtroppo una malattia infame. Molto toccante l’ultimo post pubblicato dalla donna, circa un mese fa, che racchiude una dedica alla sua famiglia che oggi commuove tutti.

Sarà ricordata da tutti non solo per la sua sempre impeccabile professionalità, ma anche e soprattutto per il suo essere sempre solare, allegra, disponibile, buona.

Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia della scomparsa di Daniela Mazzacane, giornalista e conduttrice dell’emittente pugliese Telenorba.

Aveva solo 59 anni e da qualche tempo lottava contro un male che, sebbene lei abbia affrontato con coraggio e forza, alla fine l’ha portata via dall’affetto dei suoi cari e di chi le voleva bene.

La sua famiglia, il marito Ciccio e le due figlie Donatella e Francesca, era assolutamente il centro della sua vita. Spulciando il profilo Instagram si evince facilmente quanto forte fosse il legame tra tutti loro.

Toccante soprattutto l’ultimo post pubblicato da Daniela. Delle foto scattate circa un mese fa, in occasione del 31esimo anniversario di matrimonio, alle quali ha aggiunto una dedica commovente per il suo uomo e per le sue bambine:

Ogni giorno sono grata al Signore per averci concesso di costruire il nostro amore, mai privo di ostacoli e sacrifici, di discussioni e momenti difficili, ma superati sempre con il rispetto, l’amore e la forza del cuore ❤️❤️❤️grazie a mio marito e alle mie bambine per tutto quello che siamo oggi dopo 31anni di vita insieme 💪🏻❤️

Chi era Daniela Mazzacane

Pugliese d’origine, il nome di Daniela Mazzacane si è legato a Telenorba oltre 20 anni fa.

Inizialmente è stata conduttrice del Tg Norba delle 7:30 insieme al direttore Vincenzo Magistà. Poi aveva ideato, coordinato e condotto il Tg Prima, occupandosi di costume e spettacolo, le sue passioni più grandi. Più recentemente, invece, aveva guidato il programma Pomeriggio Norba.

Nell’aprile del 2022 aveva voluto spiegare personalmente ai suoi fan, con un video messaggio sui social, di doversi assentare per un po’ di tempo, poiché aveva ricevuto una diagnosi che la costringeva al riposo e alle cure.

Innumerevoli, oggi, i messaggi di cordoglio, stima e affetto che la giornalista e la sua famiglia hanno ricevuto da fan e colleghi.