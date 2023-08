Dopo una malattia si è spenta per sempre Daniela Mezzacane, storico volto di Telenorba, emittente pugliese: aveva solo 59 anni

Un lutto molto grave ha colpito il mondo del giornalismo e della televisione. In particolare quello locale della Puglia. Daniela Mezzacane, volto di Tele Norba, conduttrice e giornalista, si è spenta a soli 59 anni per una grave malattia che non le ha lasciato scampo. Lascia due figlie giovani.

Il suo volto e la sua voce erano diventati famosi anche al di fuori dei confini pugliesi. Una carriera intera dedicata a Telenorba, l’emittente televisiva nata nella provincia di Bari nel 1976.

Inizialmente è stata conduttrice del Tg Norba delle 7:30 insieme al direttore Vincenzo Magistà. Poi era stata ideato, coordinato e condotto il Tg Prima, occupandosi di costume e spettacolo, le sue passioni più grandi. Più recentemente, invece, aveva guidato il programma Pomeriggio Norba.

Come detto, la sua bellezza, il suo essere sempre solare, sorridente, ottimista e brillante le avevano permesso di riscuotere successo anche fuori dalla Puglia. Tanto che tempo fa venne invitata su Rai 1 da Gigi Marzullo che la intervistò chiedendole di raccontare la sua storia.

Purtroppo la vita non è stata clemente con Daniela e tempo fa ha scoperto di essere affetta da una malattia. Male che, purtroppo, alla fine l’ha sconfitta.

Si è spenta ieri all’età di soli 59 anni, il suo amato marito Ciccio e le due adorate figlie, Donatella e Francesca, di cui andava molto orgogliosa.

Il dolore per la morte di Daniela Mazzacane

Chi vorrà potrà dare un ultimo saluto alla giornalista mercoledì, alle 10:00 del mattino, nella chiesa di San Ferdinando di Bari.

Incalcolabile il dolore di tutti coloro che le volevano bene e che avevano avuto il piacere di condividere con lei un pezzo di strada, di vita privata o sul luogo di lavoro.

Maurizio Angelillo ad esempio, direttore di Norba Notizie, su Daniela ha scritto: