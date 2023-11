Si è celebrato nella giornata di ieri, sabato 4 novembre, il funerale di Daniele Gnoffo, il giovane di soli 18 anni che lo scorso 1 novembre ha perso tragicamente la vita in uno schianto in moto. Particolarmente commoventi il momento dell’arrivo della salma in chiesa e l’epigrafe scritta come se a parlare fosse lo stesso ragazzo.

San Fior, piccolo comune della provincia di Treviso, è ancora sotto shock per l’ennesimo incidente stradale, in cui a perdere la vita è stato ancora una volta un ragazzo giovanissimo.

È successo tutto lo scorso primo novembre, in via Galileo Galiei a San Fior. Daniele Gnoffo, un ragazzo che tra poche settimane avrebbe compiuto il suo 19esimo compleanno, era alla guida di una motocicletta di un suo amico. Forse gli aveva chiesto di fare un giro per provarla.

Per cause ancora adesso da chiarire, il giovane ha perso il controllo del mezzo e, completamente in autonomia, si è scontrato prima contro un marciapiede e poi contro un cancello di una ditta della zona.

Sul posto sono arrivati subito gli operatori medici del 118, che hanno prelevato il giovane e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale del vicino Conegliano Veneto.

Le condizioni di Daniele, però, erano troppo gravi per permettere ai medici di compiere un miracolo e salvarlo. Il suo giovane cuore si è fermato poco dopo il suo arrivo.

Lo strazio dei genitori di Daniele Gnoffo

Enorme il dolore per quanto accaduto a Daniele Gnoffo, che lascia nello strazio più totale i genitori e un fratellino più piccolo.

Gli stessi familiari, nell’epigrafe hanno scritto una frase commovente, come se a scriverla fosse stato lo stesso loro figlio. Ecco le parole:

Papà, mamma, Nicholas, so che non siete arrabbiati con me, so anche che sapete che mi stavo divertendo, ero e sono felice. Vi voglio infinitamente bene, più della mia vita. Sempre vostro Daniele.

Tantissimi i presenti ieri alla chiesa Monumentale di Castello Roganzuolo per dare un ultimo saluto a Daniele. Tutti con le lacrime agli occhi nel momento dell’arrivo della salma.

In sottofondo, il rombo delle moto dei tanti amici di Gnoffo, che hanno scelto di salutare così l’amico che non vedranno mai più.