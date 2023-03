Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto nella serata di venerdì scorso a Roma, di fronte al ristorante Osteria degli Artisti. Un uomo ha tolto la vita ad Emanuele Costanza, chef e proprietario del locale. Il 41enne era papà di quattro figli e cugino di Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello. Il movente potrebbe essere stato di natura economica.

Sono ancora tutti sotto shock per quanto accaduto nella serata di venerdì scorso a Roma, precisamente in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino.

La polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione ed ha trovato, all’interno di una vettura parcheggiata, il corpo senza vita di un uomo.

La vittima si chiamava Emanuele Costanza, conosciuto da tutti come Chef Manuel Costa. Aveva 41 anni ed era il cuoco e titolare del ristorante Osteria Degli Artisti, situato a pochi metri di distanza dal luogo del ritrovamento del cadavere.

Da subito le autorità si sono messe alla ricerca del responsabile del delitto, che ha tolto la vita al cuoco sparandogli due colpi di pistola al torace e alla testa.

Poche ore più tardi, le ricerche si sono interrotte quando Fabio Giaccio, 43enne imprenditore napoletano, si è presentato alla stazione di polizia di via Statilia ed ha confessato il delitto.

Il movente dell’assassino di Emanuele Costanza

Dalle indagini e dai racconti dello stesso Giaccio, è emerso quello che per ora sembra essere il movente del delitto.

Il 43enne napoletano pare che avesse prestato dei soldi ad Emanuele Costanza e gli avesse chiesto di incontrarsi per chiarire proprio venerdì sera.

Nel momento in cui il cuoco si è rifiutato di rendere il denaro, Giaccio avrebbe estratto l’arma e avrebbe fatto fuoco togliendogli la vita.

La rabbia di Floriana Secondi

Come noto, lo chef defunto era il cugino di Floriana Secondi. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, appresa la notizia, ha affidato ai social un toccante e rabbioso messaggio: