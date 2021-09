Daniele Mondello continua a battersi per arrivare alla verità sulla morte di sua moglie Viviana Parisi e del suo bambino Gioele. La Procura di Patti ha chiesto l’archiviazione del caso come omicidio-suicidio, ma la famiglia ha deciso di opporsi.

Durante un’intervista Claudio Mondello, il legale di Daniele, ha voluto precisare quelli che sono i fatti e le lacune delle indagini.

Sono state mostrate in diretta tv le immagini del corpo senza vita di Viviana Parisi. La donna appare senza una scarpa, coperta da un cespuglio e con dei morsi ben evidenti sulla caviglia. Ecco le dichiarazioni dell’avvocato:

Se la fisica è la stessa del pianeta Terra, il corpo si adagia sul cespuglio, schiaccia il cespuglio, non viene coperto dal cespuglio come se fosse un telo. Tant’è che le difficoltà dei soccorritori nell’individuare Viviana derivano anche da questa circostanza, che fosse coperta da un cespuglio. In secondo luogo, a novembre, un mese prima che venisse fornito l’incarico da parte nostra al professor Lavorino, abbiamo fatto istanza alla Procura perché si analizzasse il cespuglio, per capire quale fosse la contaminazione del cadavere sulla scena del crimine. Nessuna risposta.

Solo fatti. Posted by DANIELE MONDELLO on Monday, September 20, 2021

Secondo le dichiarazioni di Claudio Mondello, il cespuglio che copriva il corpo della dj non sarebbe stato visionato e analizzato dagli inquirenti.

Gli elementi evidenziati da Daniele Mondello

Ci sarebbero anche altri elementi che non sono emersi a livello mediatico, come la presenza di ciuffi di cane e la presenza di capelli umani. Il legale ha spiegato che sulla scena del crimine del piccolo Gioele, è stato individuato un ciuffo di capelli, dai quali però nessuno ha estratto il DNA.

Abbiamo un ciuffo di capelli, ma nessuna indagine al fine di estrarre il DNA. Non sappiamo di chi siano. Il secondo problema riguarda un ciuffo di peli di cane trovato sul corpo di Gioele. Viene estratto il DNA, ma non fa parte di nessuno dei cani che abbiamo già campionato. Gioele viene ucciso da canidi.

Daniele Mondello ha voluto anche pubblicare sul suo profilo Facebook, le immagini del corpo di sua moglie. Immagini che urtano la sensibilità umana, ma che l’uomo ha voluto mostrare per evidenziare come stanno le cose secondo la loro opinione e per mostrare le ferite sulla sua gamba nuda.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: