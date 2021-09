Claudio Mondello, legale di Daniele Mondello, ha voluto chiarire quanto emerso nelle ultime ore attraverso un post pubblicato sui social network. Dopo la richiesta di archiviazione del caso da parte della Procura di Patti, sono diversi gli elementi che sono emersi attraverso la stampa.

Sembrerebbe che nel fascicolo ci siano delle intercettazioni che riguarderebbero proprio Daniele Mondello, la sorella e cognata di Viviana e altri familiari. Intercettazioni ambientali e telefoniche che proverebbero che la famiglia fosse a conoscenza dei problemi mentali della dj.

Non solo, Daniele Mondello durante un’altra conversazione con il cognato, avrebbe dichiarato di non andare in televisione per meno di 5 mila euro.

Le parole di Claudio Mondello

Dopo tali notizie, diffuse sul web e che hanno catturato l’attenzione mediatica, il legale Claudio Mondello ha voluto precisare quella che è la posizione dei suoi assistiti. Ecco le sue parole:

Avv CLAUDIO MONDELLO. Considerazioni. Fatto: nessuno degli Avvocati (dei Mondello), nessuna delle persone offese (Daniele, Mariella, ecc…) ha MAI venduto interviste oppure la propria presenza in video. Nessuno. Mai. C’era bisogno di soldi? Eccome; solo per le copie del fascicolo abbiamo speso quasi 1.000 Euro in diritti e non sappiamo dove reperire le risorse economiche per pagare altro materiale che ci serve al fine di redigere l’opposizione alla richiesta di archiviazione. Perché questa politica (che ora ci lascia senza un euro)? Perché sapevo che sarebbe giunto il momento in cui avrebbero sparato fango nel ventilatore dei media. La possibilità di confondere il nostro nome con quello delle carogne che si sono nutrite del corpo di Gioele mi ha sempre fatto orrore. La nostra dignità non ha alcun prezzo.

Fatto: io ed il collega, in più di un anno di lavoro, non solo non abbiamo venduto noi stessi o i nostri assistiti (con buona pace di chi ha provato a comprarci; ritenta sarai più fortunato) ma non abbiamo ricevuto n.1 euro di emolumenti.

Fatto: ho passato l’intera estate a studiare tutte le carte del fascicolo. Gioele è morto. Viviana è morta. Non c’è nulla che possa farci paura.

Fatto: così come la Procura ha affermato “Viviana e Gioele sono vivi al 99%” salvo rivedere la propria posizione quando, a distanza di poche ore, ha rinvenuto il cadavere di Viviana (evidentemente era una ipotesi assai probabile ma, sfortunatamente non anche vera) altrettanto tutte le parti coinvolte in questa vicenda hanno vagliato ogni possibilità sui fatti di Caronia. Spesso vinte da rabbia, dolore, disperazione e dall’invalicabile muro di gomma delle istituzioni.

In seguito alla precisazione dell’avvocato, anche Daniele Mondello ha voluto esprimere il suo pensiero. L’uomo ha condiviso una nuova notizia. Per il prossimo 21 settembre è fissata un’altra udienza, durante la quale di Gip dovrà decidere se accettare la richiesta della famiglia e quella della Procura. La prima ha richiesto di riesaminare i corpi delle vittime con un laser scanner, al fine di trovare nuovi elementi. La seconda, invece, ha chiesto di archiviare il caso come omicidio-suicidio. Secondo gli inquirenti, Viviana Parisi ha ucciso il suo bambino e poi si è tolta la vita.