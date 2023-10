Dolore e rabbia ad Agerola e Gragnano per la morte di Daniele Scafarto: fatale, per il 19enne, uno scontro con un suv

Si chiamava Daniele Scafarto il giovane che nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto ad Agerola, nel napoletano. Il 19enne era a bordo del suo scooter e per lui è risultato fatale lo scontro con un Suv di grossa cilindrata. Il conducente dell’automobile è ora indagato per omicidio stradale.

Un altro week end drammatico ha sconvolto l’Italia, con numerosi incidenti stradali che hanno portato con loro altrettante vittime, molte delle quali ancora molto giovani.

Uno particolarmente drammatico è avvenuto ad Agerola, piccolo comune nel napoletano, ai piedi dei Monti Lattari, intorno alle 19:00 dello scorso venerdì 6 ottobre.

Tre i mezzi coinvolti, una la vittima e purtroppo giovanissima, solo 19 anni.

Daniele era a bordo del suo scooter e stava procedendo sulla strada statale che collega Agerola a Gragnano, dove il ragazzo viveva con la sua famiglia.

L’impatto con un suv di grossa cilindrata, che ha coinvolto anche un altro motociclista, per il 19enne è purtroppo risultato fatale.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori medici, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Daniele Scafarto. Le autorità, invece, si sono occupate di effettuare tutti i rilievi del caso.

Il dolore per la morte di Daniele Scafarto

Tutti a Gragnano e nelle zone limitrofe conoscevano e amavano Daniele, come testimoniano i numerosi messaggi di cordoglio e dolore apparsi sui social nelle ore e nei giorni successivi all’incidente.

L’Associazione Presepe Vivente di Agerola, sui propri canali social ha scritto:

Oggi la nostra pagina si ferma. Siamo rattristati e addolorati per la morte del giovane Daniele e ci associamo al cordoglio che in queste ore viene espresso alla sua famiglia e alla città intera di Gragnano. Che la terra gli sia lieve e in cielo lo accolgano gli angeli e i santi.

La popolazione della zona, oltre al dolore ha espresso anche la rabbia per l’ennesimo episodio drammatico avvenuto su quella che viene da tutti definita la statale della morte.

Nel frattempo, il conducente del suv è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale.

