Nella giornata di ieri, Giovanni, fratello di Daniele Scardina, ha compiuto gli anni. Sul suo account Instagram ha deciso di festeggiare pubblicando una foto che lo ritrae insieme a Toretto, che pian piano inizia a stare meglio: “Ecco non potevo ricevere Regalo più bello. Tenerti al mio fianco. Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere… adesso sei qui con me“.

Era lo scorso 28 febbraio quando Daniele Scardina, famoso pugile italiano, accusava un malore al termine di un allenamento e crollava a terra.

A soccorrerlo erano stati i medici della clinica Humanitas di Rozzano, che in quelle drammatiche ore gli salvarono letteralmente la vita con un intervento al cervello per ridurre l’emorragia che lo aveva colpito.

A quell’operazione erano poi seguite settimane di ansia e paura, durante le quali il pugile è rimasto in uno stato di coma e costantemente sotto osservazione.

Lo spirito combattivo di Daniele e sicuramente il suo fisico robusto e forte hanno fatto sì, però, che pian piano la situazione si stabilizzasse e migliorasse.

Fino alla fine di marzo, quando Scardina era finalmente uscito dal coma. A fine aprile, poi, un’altra buona notizia. Quella delle dimissioni di King Toretto dalla clinica.

La scalata alla guarigione di Daniele Scardina è tutt’altro che finita. Lo aspettano ancora molti mesi di cure, percorsi riabilitativi, fisioterapia e quant’altro.

Certo è che l’ultimo post pubblicato sui social da Giovanni, fratello del pugile, scalda il cuore di chiunque e fa ben sperare. Ieri Giovanni ha festeggiato il suo compleanno ed ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Daniele, che per la prima volta dopo l’intervento è apparso pubblicamente.

Ecco non potevo ricevere Regalo più bello 😍😍😍 Tenerti al mio fianco ❤️ Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere… adesso sei qui con me ❤️ questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare 🙏🏻🙏🏻 continua a combattere campione 🔥🔥🔥 Dani sta bene, sicuramente la strada è ancora lunga ma la cosa buona e certa che lui c’è🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Grazie a tutti degli auguri e grazie a tutti soprattutto per starci vicino🙏🏻❤️🙏🏻 il Tempo di Dio e Perfetto 🙏🏻