Continuano a migliorare le condizioni di salute di Daniele Scardina. Il pugile, vittima di un malore a fine febbraio che ha messo in serio pericolo la sua vita, dopo 10 mesi può tornare finalmente a casa. Il post pubblicato sui social è un inno alla vita e un ringraziamento a tutti quelli che gli sono stati vicini, anche solo con un messaggio.

Sembrerebbe finalmente essere fuori pericolo Daniele Scardina, il pugile classe 1992 di Rozzano, che alla fine di febbraio scorso ha rischiato la sua stessa vita.

Quel giorno si trovava in una palestra di Buccinasco per uno dei suoi soliti allenamenti e terminata la sessione, appena rientrato negli spogliatoi, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo.

Trasportato in ospedale, i medici lo hanno salvato con un intervento al cervello d’urgenza e da allora ha trascorso i successivi mesi tra terapia intensiva e percorsi di riabilitazione.

La paura, per le persone che lo seguono e gli vogliono bene è stata tanta. Ma con forza e determinazione il pugile è riuscito pian piano a rimettersi in piedi.

A settembre scorso per la prima volta era tornato sui social e aveva spiegato che, sebbene il suo percorso per una piena ripresa fosse ancora lungo e faticoso, era comunque felice dei risultati ottenuti e della nuova possibilità che la vita gli ha donato.

Al termine di quel post, Daniele Scardina ci teneva anche a ringraziare tutti per l’enorme ondata di affetto che lo ha travolto in questo periodo difficile.

Ringraziamenti che ha riproposto anche nel post che il campione di pugilato ha pubblicato nella giornata di ieri. Post che è servito anche ad annunciare il suo ritorno a casa, dopo 10 mesi durissimi. Ecco le sue toccanti parole:

Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un SOGNO. Questo è il mio motto. Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere. 👊🏽👊🏽👊🏽