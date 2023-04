Dasà in lutto per la morte del piccolo Giuseppe Bruni, per chiarire la causa dietro il suo decesso, è stata disposta l'autopsia

Sono giorni di grande dolore quelli che i familiari, ma anche la comunità sta vivendo dopo il decesso del piccolo Giuseppe Bruni, di soli 4 anni. Gli inquirenti per avere un quadro completo della situazione, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo.

Nessuno si sarebbe mai aspettato di vivere una perdita simile. Il bambino era l’ultimo di cinque figli e fino a quel giorno, non aveva mai avuto gravi problemi di salute.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 aprile. Precisamente nel piccolo comune di Dasà, che si trova nella provincia di Vibo Valentia.

Il piccolo da ciò che è emerso non aveva patologie pregresse. Tuttavia, negli ultimi giorni aveva una strana febbre, che però non passava. I genitori infatti lo stavano sottoponendo a tutte le cure necessarie.

Però nella sera di venerdì è avvenuto l’impensabile. La temperatura corporea del bimbo è salita improvvisamente, fino a provocargli le convulsioni. Di conseguenza la madre ed il padre, hanno deciso di chiamare la Guardia Medica.

Non è ancora chiaro se i sanitari si sono recati nella loro abitazione o se la famiglia, è andata da loro. Tuttavia, vista la gravità delle condizioni del piccolo, hanno disposto il trasporto urgente all’ospedale Jazzolino.

Il decesso del piccolo Giuseppe Bruni e l’autopsia disposta

Purtroppo è solo poco dopo il suo arrivo in questo nosocomio, che i medici non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Le condizioni del bambino erano disperate ed ha perso la vita dopo il suo ricovero.

Per la famiglia e per tutti i loro parenti, sono giorni di grande strazio e tristezza. Nessuno di loro si sarebbe mai aspettato di vivere una perdita del genere, per una febbre che sembrava essere come le altre.

Gli inquirenti per chiarire con esattezza ciò che è successo, hanno quindi deciso di disporre l’autopsia sul corpo. L’esame è in programma per la giornata di oggi e successivamente, il pm darà il nulla osta per la riconsegna della salma ai suoi genitori, per poter celebrare il suo funerale.