Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della splendida iniziativa messa in atto dall’ex campione inglese di calcio David Beckham. L’inglese, leggenda del Manchester United e Real Madrid, ha “prestato” il suo seguitissimo profilo Instagram alla dottoressa ucraina Irina Kondratova, in modo che quest’ultima potesse mostrare al mondo la situazione dell’ospedale in cui lavora.

Il mondo dello sport ha prodotto negli ultimi decenni delle vere e proprie star, capaci di raccogliere un enorme seguito non solo tra gli appassionati, ma in qualsiasi categoria di persona.

Basti pensare a Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, che su Instagram contano rispettivamente 415 e 313 milioni di follower.

Anche l’ex stella di Manchester United, Real Madrid e Los Angles Galaxy, David Beckham non è da molto meno. Il suo profilo Instagram conta, ad oggi, circa 70 milioni di follower provenienti da ogni parte del globo.

E così, l’ex calciatore e marito della pop star Victoria Beckham, ha deciso di rendersi utile facendo qualcosa di veramente straordinario.

In realtà Beckham è molto solito donare denaro o impegnarsi profondamente in campo benefico. Lo ha già fatto anche per la guerra attualmente in atto tra Russia ed Ucraina, donando al popolo ucraino un milione di dollari. Ma nei giorni scorsi ha pensato che ciò non fosse ancora abbastanza.

L’iniziativa di David Beckham

Sfruttando la sua notorietà nel mondo dei social network, David Beckham ha deciso di “prestare” il suo profilo alla dottoressa Irina Kondratova, direttrice del centro perinatale nell’ospedale di Kharkiv, in Ucraina.

Queste le parole del campionissimo:

Oggi consegno i miei canali social a Iryna, la responsabile del Centro regionale perinatale di Kharkiv, in Ucraina, dove sta aiutando le madri a partorire. Vai alle mie storie per saperne di più sull’incredibile lavoro che Iryna e gli operatori sanitari come lei stanno facendo per salvare vite umane in Ucraina.

Alla fine del post, ha ricordato ai suoi seguaci di passare nella descrizione del suo profilo, dove gli stessi possono trovare dei link utili per effettuare donazioni.

Un gesto davvero incredibile, arrivato da una personalità da sempre di spicco nel mondo dello sport, che sta dimostrando di essere un grande campione non solo su un campo da gioco, ma soprattutto nella vita.