La moto ha disarcionato il giovane centauro, per poi ribaltarsi e prendere fuoco: per David Caracciolo non c'è stato nulla da fare

Si chiamava David Caracciolo il ragazzo di soli 22 anni che nella giornata di ieri ha perso la vita a seguito di un incidente stradale in Puglia. Il giovane era a bordo della sua motocicletta, quando per cause ancora da chiarire è caduto rovinosamente a terra. Dopo l’impatto il motociclo ha preso fuoco. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Come ogni week end, anche questo è stato particolarmente tragico per quanto riguarda gli incidenti stradali e le vittime da essi causati.

Le prime vittime ci sono state addirittura giovedì sera, ad Afragola, con una vettura che si è schiantata violentemente contro un muro. Claudio e Ferdinando, due ragazzi di soli 17 e 22 anni, non ce l’hanno fatta.

Venerdì mattina, a San Germano Vercellese, quattro vetture sono rimaste coinvolte in un rocambolesco incidente , nel quale sono rimaste ferite 4 persone e ne sono decedute due: Giorgio Carando di 65 anni e Davide Frezzato di 38.

Venerdì sera, sulla Lecco Bellabio, due vetture si sono scontrate frontalmente all’interno della galleria Giulia. Alla guida di una delle automobili c’era Alessandro Dellatorre, 26enne allenatore delle giovanili dell’Inter, per il quale i soccorritori non hanno potuto far nulla. Grave la ragazza che guidava l’altro mezzo.

L’incidente di David Caracciolo è invece avvenuto in Puglia, intorno alle 15:00 di ieri.

Come è morto David Caracciolo

Il ragazzo, che aveva solo 22 anni, stava percorrendo litoranea che collega Santa Caterina a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, la Suzuki a due ruote sulla quale viaggiava il ragazzo ha perso aderenza con l’asfalto ed è caduta rovinosamente a terra, scaraventando David a diversi metri di distanza.

La moto, a seguito dell’impatto e delle diverse capovolte, è finita distrutta ed ha preso fuoco.

A lanciare l’allarme ci hanno pensato alcuni automobilisti che passavano da quelle parti e che hanno notato il corpo del giovane a terra e la moto in fiamme.

I soccorritori giunti prontamente sul posto, tuttavia, non hanno potuto far nulla per evitare il decesso di David.

Sul luogo dell’incidente non sono stati rivenuti segni di altri mezzi. Prende dunque piede l’ipotesi di un sinistro autonomo.