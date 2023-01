Il mondo della musica mondiale ha da poche ore appreso la notizia della scomparsa di uno dei più grandi di sempre, David Crosby. Il chitarrista e cantautore statunitense, inserito per due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, si è spento a 81 anni dopo una carriera lunghissima e di assoluto pregio portata avanti fino alla fine.

A dare il triste annuncio, nella giornata di ieri, giovedì 19 gennaio, è stato il suo agente, che come sua moglie ha ricordato con belle parole Crosby e chiesto privacy e rispetto per la famiglia in questi giorni difficili.

Nato a Los Angeles nel 1941, David da giovane frequentò una scuola di arte drammatica, ma ben prestò cambiò strada intraprendendone una nuova nel mondo della musica.

Mai scelta fu più azzeccata. Nel 1964, insieme a Roger McGuinn e Gene Clark iniziò a suonare in diversi club e la band da loro creata prese presto l’appellativo di The Byrds.

L’armonia tra i membri della band non durò molto e Crobsy uscì dal gruppo intorno al 1966. Dopo circa un anno incontrò i musicisti Stephen Stills e Graham Nash. Loro tre diedero vita ad un nuovo gruppo, al quale poco dopo si aggiunse anche Neil Young, che ebbe un successo stellare in America e non.

Parallelamente David ha pubblicato diversi album anche da solista e il segno lasciato da lui nel mondo della musica folk e rock resterà per sempre indelebile.

Cordoglio per la morte di David Crosby

La scomparsa del musicista ha suscitato tristezza ai tantissimi fan che continuavano a seguirlo e anche ovviamente ai suoi amici ed ex colleghi. Come Graham Nash, che ha affidato ai social un toccante messaggio di addio per lui:

So che le persone tendono a concentrarsi su quanto sia stata instabile la nostra relazione a volte, ma ciò che è sempre stato importante per me e David, più di ogni altra cosa, è stata la pura gioia della musica che abbiamo creato insieme, il suono che abbiamo scoperto l’uno con l’altro e la profonda amicizia che abbiamo condiviso in tutti questi lunghi anni.