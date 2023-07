Davide Carnevale muore a 27 anni nella notte: gravi la sorella e la fidanzata

Non è chiaro cosa sia accaduto e come si sia verificato il grave sinistro stradale, le indagini sono ancora in corso. Davide Carnevale, 27 anni, ha perso la vita nella notte di domenica all’Eur. Gravi invece la sorella e la fidanzata.

La vettura guidata dal 27enne si è schiantata contro un palo della segnaletica stradale, per cause ancora in via di accertamento. Purtroppo, per Davide Carnevale non c’è stato nulla da fare, mentre la sorella di 22 anni e la fidanzata di 23 anni sono state soccorse dagli operatori sanitari del 118 e trasportate con urgenza in ospedale, una al Sant’Eugenio e l’altra al San Camillo. Entrambe sono attualmente ricoverate in prognosi riservata.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul luogo dell’impatto e in queste ore stanno cercando di capire la dinamica del sinistro stradale. Davide Carnevale ha improvvisamente perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro un palo. Ma cosa è accaduto e perché non è riuscito ad evitare l’impatto? Tra le prime ipotesi c’è la possibilità che procedesse ad una velocità troppo elevata. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Davide Carnevale, la sorella e la fidanzata stavano tornando a casa

Avevano appena trascorso una serata in discoteca e, secondo quanto ricostruito da alcune testate giornalistiche, stavano tornando a casa. Lungo il tragitto è accaduto qualcosa, che ha portato il 27enne a perdere il controllo della sua automobile. Non si esclude nemmeno un colpo di sonno. È molto probabile che verrà disposta l’autopsia, l’esame sarà fondamentale per stabilire la causa del decesso di Davide.

Nel frattempo, i familiari delle due ragazze pregano affinché presto vengano dichiarate fuori pericolo. Il cugino della fidanzata della vittima ha raccontato che la ragazza era uscita con alcuni amici. È sempre stata responsabile e non riescono a spiegarsi cosa sia potuto accadere. La chiamata è arrivata all’alba e, quando hanno raggiunto il punto dell’impatto, hanno subito capito che le sue condizioni erano gravi: “Vogliamo capire cosa sia accaduto. Ora speriamo solo che torni da noi”.