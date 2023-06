Si chiamava Davide Danzi il giovane di soli 19 anni che nel pomeriggio di ieri ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale avvenuto a Villafranca di Verona. Stava tornando da un pranzo con i colleghi, quando la sua motocicletta si è scontrata frontalmente contro un suv. Inutili il tempestivo intervento dei soccorritori del 118.

Ennesima tragedia stradale in Italia, in cui questa volta a perdere la vita è toccato ad un ragazzo di soli 19 anni.

Il drammatico episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 17 giugno, nei pressi di Villafranca di Verona, in Veneto.

Il giovane, che aveva da poco concluso l’anno scolastico, in questo periodo stava lavorando presso un’azienda del posto e, proprio ieri, era andato a pranzo con alcuni colleghi.

Dopo averli salutati è salito sulla sua moto, una KTM 125, e da Bosco Chiesanuova stava tornando verso Rosegaferro. Arrivato nei pressi delle piscine comunali si è verificato il tragico impatto.

Un suv guidato da un uomo del posto che proveniva in senso opposto a quello del 19enne, forse per svoltare, si è palesato davanti alla moto e il giovane non è riuscito ad evitare l’impatto.

Il veicolo a due ruote con lo scontro si è spezzato a metà e Davide è stato scaraventato sull’asfalto a diversi metri di distanza.

L’arrivo dei genitori di Davide Danzi sul posto

Tempestiva la chiamata dei testimoni ai soccorritori del 118, che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Alcuni amici di Davide hanno nel frattempo allertato anche i genitori del ragazzo, che subito si sono recati sul posto.

Stefano, il papà di Davide Danzi, sconvolto dalla scena che si è ritrovato davanti ha provato lui stesso a fare di tutto per salvare il figlio, praticandogli le manovre di rianimazione.

Alla fine, l’uomo e i sanitari si sono dovuti arrendere, poiché per il 19enne non c’era più nulla da fare.

La notizia della morte di Davide si è diffusa in poco tempo a Villafranca, provocando shock e dolore a tutta la cittadinanza. Il primo cittadino, il sindaco Roberto Dall’Oca, si è detto sconvolto ed ha mostrato a nome suo e dell’amministrazione vicinanza e affetto alla famiglia Danzi, molto conosciuta e stimata da tutti.