Non c’è stato nulla da fare per la signora Santa Bedin, una 82enne di Arsego di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. Nella giornata di venerdì l’anziana ha perso la vita dopo che suo figlio, Mariano Zantomio di 52 anni, l’ha accidentalmente investita con il suo mezzo di lavoro. Sotto shock, l’uomo si è poi chiuso in casa fino all’arrivo dei familiari e dei medici.

Una tragedia stradale ma anche familiare, è quella avvenuta nel pomeriggio dello scorso venerdì 16 giugno ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, un piccolo comune situato nella provincia di Padova.

Il tutto si è verificato in pochi secondi di fronte ad una villetta di via delle Cocche, dove la signora Santa Bedin viveva con il figlio Mariano Zantomio.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, pare che il 52enne stesse facendo manovra per uscire dal cortile dell’abitazione, a bordo del furgone con cui trasportava frutta e verdura dai mercati della zona.

All’improvviso un vicino lo ha fermato, avvertendolo del fatto che la sua anziana madre, la signora Santa era a terra priva di sensi dietro al furgone.

Immediatamente Mariano è sceso dal mezzo e si è reso conto di quanto era successo. Accidentalmente aveva travolto l’anziana madre che stava passando dietro.

Per la signora Santa Bedin non c’è stato nulla da fare

La drammaticità della situazione è subito stata chiara. L’arrivo degli operatori sanitari a bordo dell’ambulanza non è servito a nulla, se non a constatare il decesso dell’82enne, avvenuto per un grave trauma cranico.

Completamente sconvolto, il figlio della donna ha accusato un malore e si è andato a chiudere in casa.

I vicini hanno poi contattato gli altri familiari, che immediatamente hanno raggiunto il posto per assistere l’uomo. Hanno contattato il medico di famiglia.

Sul posto anche le autorità, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per chiarire dinamica e cause dell’incidente.

La Procura ha aperto un’indagine, ma parrebbero esserci pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di una tremenda fatalità. Di un incidente imprevedibile e inevitabile da parte dell’uomo.

Tutti in paese sono sconvolti e raccontano di quanto madre e figlio fossero legati.