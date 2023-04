Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella notte tra martedì 15 e mercoledì 26 aprile, nella città di Milano. Purtroppo ad avere la peggio un 19enne, che ha perso la vita all’interno della sua auto, avvolta dalle fiamme che si sono divampate nello scontro.

Sull’accaduto ovviamente stanno lavorando anche le forze dell’ordine, che vogliono capire l’esatta dinamica. Purtroppo all’arrivo dei sanitari per il giovane non c’era ormai più nulla da fare, è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale MilanoToday, i fatti sono avvenuti nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 aprile, intorno alle 3. Precisamente all’imbocco dell’autostrada all’altezza di Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano.

Il ragazzo era alla guida della sua Fiat 500 e si trovata lungo la Teem, la tangenziale est esterna. Stava provando ad entrare nel casello, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo della sua auto e si è scontrato contro il cuspide del guardrail. L’impatto è stato talmente forte, che la sua macchina è diventata un cumulo di lamiere.

Inoltre, il giovane è rimasto incastrato all’interno del veicolo, che poco dopo lo scontro ha preso fuoco. Sul posto oltre le forze dell’ordine, sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere l’incendio.

Il decesso del 19enne dopo il sinistro

I sanitari arrivati sul posto però, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Purtroppo il ragazzo è deceduto intrappolato dalle fiamme nel suo veicolo, che non gli hanno lasciato scampo.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Per il momento non risultano esserci altri veicolo coinvolti, ma la vicenda è ancora tutta da ricostruire.

Gli agenti intervenuti stanno cercando di capire come mai il giovane, che era alla guida della sua macchina, sia andato a schiantarsi contro il guardrail. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo straziante episodio.