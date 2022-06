Nel pomeriggio di ieri in tanti hanno deciso di essere presenti nella chiesa, per un ultimo straziante addio a Alessandra Musolino, la 28enne morta in un incidente. Tra i familiari, gli amici, i colleghi e tutti i suoi conoscenti, all’esterno c’erano tantissime persone, che erano lì solo per salutarla.

Purtroppo il suo incidente, è stato terribile. Infatti la stessa Procura ha scelto di aprire un’inchiesta per far luce sull’accaduto e per capire come mai il guardrail sia diventato uno strumento di morte.

Quella barriera di metallo posta al bordo della strada, serve per attutire gli incidenti e per evitare tragedie. Tuttavia, già in diverse occasioni è diventato un oggetto di morte per gli automobilisti.

Il drammatico incidente di Alessandra Musolino è avvenuto lo scorso sabato 4 giugno. Precisamente lungo la tangenziale di Lecce, mentre rientrava a casa da lavoro.

Purtroppo, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, la ragazza ha perso il controllo del suo veicolo. È uscita fuori strada ed è proprio a quel punto che il guardrail ha trafitto la sua Renault Modus.

Gli agenti hanno ritrovato il cellulare fuori dal veicolo. Le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito. Infatti nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, per lei non c’è stato più nulla da fare ed ha perso la vita per i traumi riportati.

L’ultimo straziante addio a Alessandra Musolino

Il suo funerale è stato celebrato nella giornata di martedì 7 giugno, nella chiesa di San Filippo Smaldone. All’esterno c’erano tantissime persone, tutte per un ultimo saluto alla giovane maestra volata in cielo troppo presto.

Don Giovanni, il parroco che ha celebrato la funzione, nell’omelia ha detto: “In pronto soccorso ho chiesto la grazia, ma non è arrivata!” Inoltre, i suoi piccoli alunni hanno anche voluto scrivere una commovente lettera.

Alla fine della messa, mentre tutti erano all’esterno, quando è uscita la salma della 28enne, hanno fatto volare in aria dei palloncini bianchi e hanno battuto le mani in suo onore.