Omicidio di Morazzone: Davide Paitoni ha scritto un biglietto di scuse per suo figlio e lo ha lasciato vicino al suo corpicino senza vita

C’è ancora molta difficoltà a credere a ciò che è capitato a Morazzone, in provincia di Varese, nelle prime ore del nuovo anno. Davide Paitoni, 40enne del posto, ha ucciso a coltellate suo figlio di 7 anni e poi ha tentato di uccidere anche la sua ex moglie e madre del bambino. Sul cadavere del piccolo è stato rinvenuto un biglietto scritto proprio dal suo carnefice, nel quale l’uomo ha chiesto scusa a suo figlio per ciò che ha fatto.

Un inizio anno davvero drammatico in un piccolo comune in provincia di Varese. Il piccolo Daniele, di soli 7 anni, è stato ucciso a sangue freddo proprio dall’uomo che doveva proteggerlo, suo padre.

L’uomo, un quarantenne del posto, ha colpito a morte il bambino e ha messo il suo cadavere nell’armadio di casa sua, per poi uscire di casa e raggiungere l’abitazione della sua ex moglie e madre di Daniele.

I due dovevano incontrarsi proprio per scambiarsi il bambino, ma con l’occasione Davide Paitoni ha tentato di uccidere a coltellate anche lei.

Fortunatamente la donna è riuscita a difendersi, chiudersi in casa e chiamare le forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto.

Paitoni nel frattempo si è dato alla figa, ma è stato rintracciato poco dopo vicino al confine con la Svizzera. Nella sua auto era presente ancora un coltello e una dose di cocaina.

Davide Paitoni ha lasciato un biglietto sul corpo di suo figlio

Dopo l’accaduto sono emersi dei dettagli macabri. L’assassino, che ora si trova in carcere a Varese, subito dopo aver ucciso il piccolo ha mandato un messaggio audio a suo padre, dicendo chiaramente che aveva fatto del male al bambino e di non aprire l’armadio.

In quell’armadio sono poi arrivati gli agenti investigativi, che oltre appunto al piccolo corpicino senza vita di Daniele, hanno rinvenuto anche un bigliettino scritto proprio da Davide Paitoni.

Poche parole e confuse quelle scritte dall’uomo. Ma stando alle prime indiscrezioni pare che l’assassino abbia parlato su carta e abbia voluto chiedere scusa a Daniele per il male che gli aveva fatto e implorare il suo perdono.

Nel frattempo la madre del bambino ed ex moglie dell’uomo si trova in ospedale dove i medici la stanno curando per le ferite riportate nell’aggressione.

Una vicenda assurda, dolorosa, che ha colpito profondamente non solo le famiglie coinvolte, ma un’intera comunità.