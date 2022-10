Nel tentativo di sorpassare un'auto ne ha urtata un'altra ed è finito a terra rovinosamente: per Davide Papa non c'è stato nulla da fare

Oltre a quello capitato sull’autostrada A4, in cui hanno perso la vita sette persone, sempre nel pomeriggio di ieri si è verificato un altro spiacevole episodio. Davide Papa, un ragazzo di soli 28 di Gallipoli, ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un’auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

La giornata di ieri, venerdì 7 ottobre, non sarà mai dimenticata. Non lo sarà mai soprattutto per quanto purtroppo accaduto al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, sull’autostrada A4, all’altezza del casello autostradale di San Donà di Piave.

Un furgone con a bordo sette persone si è schiantato contro la parte posteriore di un camion che aveva rallentato per via del traffico.

La scena è apparsa da subito agghiacciante. Tutte le persone presenti sul mezzo sono rimaste schiacciate nelle lamiere. Sei di loro, l’autista Massimo Pironi e 5 ragazzi disabili dell’associazione Centro21 di Riccione, hanno perso la vita sul colpo. Quella che era l’unica superstite, Romina Bannini, educatrice presso la stessa associazione, si è spenta nella mattinata di oggi.

Quasi contemporaneamente, in un altro terrificante scontro avvenuto in Puglia, ha perso la vita invece Davide, un ragazzo di soli 28 anni originario e residente di Gallipoli.

L’incidente mortale di Davide Papa

L’episodio si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di ieri, sulla Statale 101, un tratto tristemente abituato a situazioni simili.

Davide Papa era a bordo della sua motocicletta e stava andando da Lecce a Gallipoli, presumibilmente per tornare a casa. Quando si trovava nei pressi dello svincolo per Nardò, è successo l’irreparabile.

La dinamica dell’incidente è ancora da verificare, ma le prime ipotesi parlano di un sorpasso effettuato dal ragazzo, che accidentalmente ha urtato una altra vettura.

Dopo l’urto, il 28enne ha perso il controllo del veicolo ed è caduto rovinosamente a terra e perdendo la vita praticamente sul colpo.

Sul posto sono arrivati i soccorritori medici e le forze dell’ordine, che hanno bloccato il traffico per effettuare tutti i rilievi del caso. Le indagini faranno chiarezza sia sulla causa del decesso che, come detto su quelle dell’incidente stesso.