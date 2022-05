La tragedia è accaduta a Paese, un comune in provincia di Treviso. Un ragazzo di 17 anni di nome Davide Pavan ha perso la vita in un incidente stradale mentre era a bordo del suo scooter. Si è scontrato con una vettura proveniente dal senso opposto.

Il giovane era residente a Morgano, un comune poco distante, sempre in provincia di Treviso. Amava le due ruote e frequentava le scuole superiori.

Davide Pavan stava tornando a casa

Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che Davide Pavan stesse tornando a casa dopo aver riportato una sua coetanea. Improvvisamente è rimasto coinvolto nel violento impatto ed ha perso la vita sul colpo.

Il conducente dell’altra macchina è risultato positivo all’alcol test

Il conducente della vettura è stato invece trasportato in ospedale e sembrerebbe che non sia in gravi condizioni. Si tratterebbe di un poliziotto di 28 anni che presta servizio proprio alla Questura di Treviso e che al momento dell’incidente stava guidando, fuori servizio, in stato di ebbrezza. Al momento l’agente si troverebbe agli arresti domiciliari, dopo un accertamento del suo tasso alcolemico.

Entrambi i veicoli coinvolti, lo scooter e l’automobile, sono stati sequestrati, così come la salma del diciassettenne che al momento è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Purtroppo per Davide nessuno ha potuto fare nulla. Dopo lo scontro è stato sbalzato per diversi metri. Gli operatori sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma alla fine hanno dovuto arrendersi ed hanno dichiarato il suo decesso sul posto.

Una notizia che ha devastato l’intera comunità, i familiari, gli amici, i compagni di classe e i suoi genitori, ma anche migliaia di italiani.

Tante le persone che hanno pubblicato un messaggio sul web, per salutare per l’ultima volta un ragazzo di soli 17 anni. Tanta anche la rabbia, dopo la notizia che il poliziotto di 28 anni è risultato positivo all’alcol test.