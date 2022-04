Grave incidente in una fabbrica di imballaggi situata ad Arquata Scrivia. Davide Scanio ha perso la vita a 32 anni, è caduto da un macchinario

Davide Scanio ha perso la vita a soli 32 anni. Un’altra vittima di un incidente sul lavoro.

Secondo le prime notizie riportate e la ricostruzione di quanto accaduto, sembrerebbe che il giovane sia caduto da un macchinario all’interno di una fabbrica di imballaggi situata ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Purtroppo, cadendo a terra, ha violentemente battuto la testa.

Adesso gli inquirenti dovranno approfondire in modo più dettagliato la dinamica della morte e capire anche se dovranno essere stabilite ulteriori responsabilità o se si è trattato soltanto di un fatale incidente.

Davide Scanio, secondo le prime informazioni, sarebbe stato agganciato dal macchinario e sbattuto con violenza a terra. Nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo, il giovane di 32 anni è morto morto sul colpo.

Il Primo Cittadino ha spiegato che l’incidente ha sconvolto tutti e che ancora nessuno sa come sia andata realmente. Ecco le parole di Alberto Basso:

Non sappiamo ancora bene come sia andata. Di certo, siamo tutti sconvolti. Davide, anche se da poco trasferito da noi, era conosciuto. Bello, giovane, faceva sport, aveva molti amici, si è fatto volere bene. Assurdo se ne sia dovuto andare così. I riscontri investigativi daranno risposte precise ai dubbi che ancora ci sono, magari una fatalità, la mancanza di prescrizioni in materia di sicurezza. Resta il fatto, che nel 2022, perde la vita sul posto di lavoro a 32 anni è inaccettabile.

Anche gli amici del giovane hanno pubblicato numerosi messaggi sui social network, per ricordarlo e salutarlo un’ultima volta. Tutti l’hanno descritto come un ragazzo solare, umile e sempre sorridente. Una personalità che ha cambiato le loro vite e che per sempre lascerà un vuoto incolmabile.

Mancherai a tutti, non credo esista persona che non ti voleva bene, chiunque ha solo bei ricordi con te.

Il Sindaco ha fatto sapere che appena possibile nel comune verrà organizzata un’iniziativa per ricordare Davide Scanio.