Padova, Laura Lazzaro è morta a 37 anni coinvolta in un grave incidente stradale

Si chiamava Laura Lazzaro ed è purtroppo l’ennesima vittima di un incidente stradale avvenuto sulle strade italiane. Era lunedì mattina e dopo un weekend in famiglia, la giovane mamma di appena 37 anni stava andando a lavoro, per sostituire una collega in maternità.

Tuttavia, la ragazza non è mai riuscita ad arrivare ed ha incontrato la morte proprio mentre era sulla tangenziale. È rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì 28 marzo. Precisamente sulla tangenziale, che si trova a Padova.

Laura prima di uscire di casa ha salutato il marito Andrea ed ha dato un bacio al suo bimbo di soli 4 anni. Si sarebbero dovuti rivedere poco tempo dopo.

La giovane mamma è rimasta coinvolta in un drammatico incidente con altri 5 veicoli. Tra questi c’erano 3 macchine, un camion ed una betoniera. L’impatto purtroppo è stato molto violento.

Sul posto sono arrivate 3 ambulanze ed oltre alle forze dell’ordine, sono arrivati anche i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno lavorato a lungo per liberare la donna dalle lamiere della sua Renault Clio, ma una volta fuori i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Chi era Laura Lazzaro, la giovane mamma morta in un grave incidente

In tanti sono rimasti sconvolti da questa morte così improvvisa e straziante. Le colleghe aspettavano l’arrivo di Laura in ufficio, però non potranno mai più rivederla, proprio come i suoi familiari. Una vicina di casa ha raccontato:

Andrea e Laura erano una coppia che facevano invidia per la loro serenità. Era bellissimo vederli insieme impegnati a far crescere il loro piccolo che costituiva per loro la ragione di vita.

Le forze dell’ordine ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed anche le eventuali responsabilità. Le altre persone coinvolte non risultano essere in gravi condizioni. Purtroppo l’unica ad aver avuto la peggio, è stata proprio questa giovane donna.