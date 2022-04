Storie come quella di Davide Zoccarato non possono che colpire dritto al cuore chiunque si ritrovi a leggerle. Il ragazzo di soli 29 anni circa un anno fa aveva scoperto di avere un tumore al cervello e da allora aveva raccontato la sua lotta sui social. Una lotta che però, purtroppo, due giorni fa è terminata con il peggiore degli epiloghi.

Tutto era iniziato il 10 giugno dello scorso anno. Davide era a casa sua a Vigodarzene ed ha accusato un malore, simile ad un attacco epilettico, che ha costretto lui e la sua famiglia a chiamare il 118.

Le sue condizioni erano migliorate addirittura prima dell’arrivo dell’ambulanza a casa sua, ma il segnale d’allarme lo ha costretto ad un ricovero e ai dovuti accertamenti.

Come ha raccontato lui stesso in un lungo post su Facebook, il giorno successivo è stato trasportato all’ospedale di Cittadella, dove i risultati degli esami hanno evidenziato la presenza di una ciste all’emisfero destro del suo cervello che necessitava di essere rimossa con un intervento chirurgico.

Una notizia del genere avrebbe abbattuto emotivamente chiunque, ma lui fin da subito aveva dimostrato uno spirito coraggioso e volenteroso di superare quanto prima questo scoglio.

Non nascondo la preoccupazione, perché comunque sto per andare sotto i ferri (per la prima volta) e non per togliere un unghia, ma sono consapevole che è una cosa che va affrontata e risolta. (…) Voglio rassicurare tutti quanti che sto bene e che andrà tutto bene.

È una cosa che va affrontata con ottimismo, fiducia e positività, va affrontata a testa alta guardandola negli occhi, va affrontata, risolta e dimenticata, per ricominciare come prima, anzi, più di prima.