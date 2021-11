Un dolore straziante è quello che ha colpito una famiglia che vive a Villa del Conte, in provincia di Padova. Purtroppo la loro bimba adottiva, chiamata Alice, si è spenta per sempre ad appena 17 mesi. Era affetta da una malattia rara, contro la quale ha lottato con tutta se stessa sin dalla nascita.

Una perdita terribile, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. In molti infatti, ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

La piccola Alice aveva solamente 3 mesi quando è andata a vivere con Cristina De Gobbi e suo marito Matteo Tombolato. L’hanno presa in affidamento mentre era in ospedale.

Loro ovviamente erano a conoscenza di tutti i suoi problemi di salute. Per questo le sono rimasti sempre vicino ed insieme ai suoi fratellini, hanno fatto il possibile per aiutarla.

Tuttavia, nella giornata di lunedì 22 novembre, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Negli ultimi tempi, le sue condizioni erano peggiorate drasticamente, proprio fino alla sua morte. È stata proprio la mamma a parlare della sua perdita, in un lungo straziante post, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook.

Grazie per l’amore immenso che sei stata. Grazie per avermi insegnato che la vita va vissuta con il sorriso, ogni giorno. Sei la mia bambina adorata e sarò la tua mamma per sempre.

Un pensiero va alla comunità Papa Giovanni XXIII di Cittadella, mi sono stati sempre vicino. Un ringraziamento è doveroso anche per i medici di pediatria dell’ospedale di Treviso e dell’hospice di Padova. Di una cosa sono sempre più convinta i bambini, tutti i bambini, anche se hanno problemi fisici, hanno diritto ad aveva una famiglia, ad avere una mamma ed un papà.

Alice era nata con problemi di salute. Io e mio marito siamo andati a prenderla all’ospedale e sapevamo a cosa andavamo incontro. È rimasta con noi per 14 meravigliosi mesi e ci sentiamo di ringraziare tutti per il dono immenso che è stata per noi.