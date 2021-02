Dayane Mello, poco prima di morire il fratello le ha dedicato delle stories: le sue parole per la gieffina

L’improvvisa scomparsa del fratello Lucas ha creato un vuoto incolmabile nel cuore di Dayane Mello, che, rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip, desiderosa di portare a termine il percorso, ha ammesso, in lacrime, quanto fosse legata al familiare, prematuramente deceduto. Aveva appena 26 anni (ne avrebbe compiuti 27 a marzo).

Dayane Mello: la morte del fratello per incidente stradale

Secondo quanto riporta il quotidiano brasiliano Globo, il fratello di Dayane Mello è morto a seguito di un grave incidente stradale in Brasile. A dare la triste notizia Juliano, l’altro fratello, che su Instagram ha pubblicato una storia dove ha annunciato il lutto. Appena condivisa, i followers si sono immediatamente attivati e hanno provato un sentito dispiacere pensando alla concorrente di Alfonso Signorini.

“Mi manchi”

Dayane Mello è momentaneamente uscita per essere messa al corrente dell’accaduto, dopodiché è rientrata ed ha preferito restare. Nel frattempo, è spuntato sempre sul popolare social fotografico un account riferito a Lucas Mello, sul quale comparivano nelle scorse ore due Instagram Stories, poco prima che il giovane se ne andasse.

Una riprendeva una story caricata da Juliano, un’immagine in cui Dayane Mello, Lucas e Juliano sono insieme sulla neve, accompagnati dalla didascalia “mi manchi”, messaggio evidentemente indirizzato alla modella.

Countdown in attesa del compleanno

Invece, lo scatto successivo era un countdown in attesa del compleanno di Dayane, che cadrà il 27 febbraio. A stretto giro il profilo è stato chiuso. Un profilo di per sé abbastanza curioso, con zero post diffusi e oltre mille followers, la cui veridicità è confermata dal tag di Juliano nella storia precedentemente menzionata.

Dayane Mello: chi era Lucas

La foto di copertina dell’account in questione offre qualche elemento per comprendere chi fosse Lucas Mello. È ritratto lui al fianco di un trofeo sportivo, in abbigliamento che sembra essere quello tipicamente da calcio. Eppure non è dato recuperare info dettagliate sulla sua carriera da calciatore.