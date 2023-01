La storia di Debbie Amaya, una madre 35enne, ha commosso il mondo intero. Ha perso due figli nello stesso giorno per colpa di un conducente che è passato con il semaforo rosso.

Era un normalissimo giorno per la famiglia, Debbie Amaya stava portando i suoi figli, Jade 16 ann, Chris 16 anni e Damian di soli 2 anni, a trovare la nonna.

Lungo il tragitto, un uomo alla guida della sua automobile, ha proseguito nonostante il semaforo rosso, travolgendo il mezzo della famiglia. L’auto della donna è stata scaraventata con violenza ed ha finito la sua corsa contro una recinzione e in seguito contro un’altra auto parcheggiata.

Il veicolo dell’altro conducente, invece, ha continuato a speronare altre macchine parcheggiate, fino a prendere fuoco. L’uomo, spaventato, è subito sceso dal suo mezzo ed ha cercato di realizzare cosa fosse appena accaduto.

Continuava a chiedere ai passanti se avesse ucciso quei bambini e, alla fine, un uomo gli ha detto di si.

La madre e la figlia più grande di 16 anni, non hanno riportato gravi conseguenze, ma per i due figli di 13 e 2 anni, non c’è stato nulla da fare. Il maggiore è deceduto poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria, mentre il bimbo più piccolo ha lottato per una settimana, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. Il suo cuoricino si è fermato per sempre.

Una mamma non dovrebbe mai seppellire i suoi figli. E mi fa così male che non ne ho perso solo uno. Ho perso due dei miei figli.

Il papà è l’unico che non era a bordo dell’auto quel giorno, poiché si trovava a lavoro. Questa famiglia, oggi, non è ancora riuscita a superare il trauma. La sedicenne affronta ogni giorno con il senso di colpa, per essere l’unica sopravvissuta tra i fratelli. Avrebbe voluto che si salvasse uno dei due, al suo posto.

I familiari e gli amici hanno dato vita ad una raccolta fondi per aiutarli a pagare tutte le spese mediche che hanno dovuto sostenere e le spese per i funerali. Hanno già raccolto oltre 85 mila dollari