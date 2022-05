Una notizia davvero triste è quella venuta fuori in queste ultime ore. La famosa conduttrice e giornalista Deborah James di 40 anni, ha avvisato tutti i suoi follower che il suo cancro è ormai incurabile e che quindi non sa quanto tempo le resta.

La donna conduce un programma tutto suo sul canale BBC chiamato You, Me and The Big C e lavora come giornalista del The Sun.

Dal 2016 ha iniziato una dura e lunga battaglia contro il cancro, che purtroppo è arrivata alle fasi finali. Sin da subito lei però ha voluto informare tutti di ciò che stava vivendo ed aggiornava costantemente i suoi 400 mila follower.

Tuttavia, in queste ultime ore è stata proprio la conduttrice in un lungo post a dare una triste notizia. Il suo cancro all’intestino è arrivato ormai al quarto stadio. Tutte le cure non hanno portato ai risultati sperati.

Per questo i medici hanno deciso di interrompere il suo percorso e di ricoverarla in una struttura per le cure palliative, affinché possa finire i suoi ultimi giorni di vita, senza soffrire. Infatti lei ha voluto scrivere un lungo messaggio di arrivederci ai suoi fan.

Il messaggio che non ho mai voluto scrivere. Abbiamo provato di tutto, ma il mio corpo semplicemente non sta rispondendo. La mia cura in ospedale è stata interrotta ed adesso mi hanno spostato in una struttura di accoglienza per cure palliative. Sono circondata dalla mia famiglia. L’obiettivo è quello di assicurarsi che io non soffra e che passi del tempo con loro.

Nessuno sa quanto tempo mi resta, ma non sono più in grado di camminare. Sto dormendo la maggior parte dei giorni e la maggior parte delle cose che ho dato per scontato ora sono sogni irrealizzabili. So che non abbiamo lasciato nulla di intentato.

Ma anche con tutti gli innovativi farmaci contro il cancro nel mondo o qualche nuova cura miracolosa, il mio corpo non può più continuare.