Declan Haughney porta lo il cadavere dello zio in Posta, l'uomo di difende dichiarando di non essersi reso conto della morte

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia che ha sconvolto il mondo del web. Declan Haughney ha portato il cadavere di suo zio all’ufficio Postale per ritirare la sua pensione. La vicenda si è verificata in Irlanda e ha messo sotto shock l’intero Paese. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Con il fine di ritarare la pensione, trascina il cadavere di suo zio fino all’ufficio Postale. Questa è la storia di Declan Haughney il quale continua a dichiararsi innocente di fronte al gesto compiuto insieme ad un suo amico. La vicenda in questione ha sconvolto la comunità locale di Carlow, a sud della capitale Dublino.

L’uomo che ha portato suo zio deceduto già da ore all’ufficio postale si è dichiarato innocente spiegando che non era a conoscenza della sua morte. Queste sono le parole che lui stesso a dichiarato agli inquirenti:

Stava male ma non pensavo fosse morto, pensavo fosse ancora vivo.

Attualmente la polizia non ha ancora agito con nessun tipo di provvedimento restrittivo nei confronti dell’accusato. Tuttavia, il 40 non è l’unico ad essere coinvolto nella vicenda. Infatti insieme a lui c’è anche un suo amico. Queste sono state le dichiarazioni di Declan Haughney per tutelare se stesso:

Perché avrei dovuto derubare mio zio? Ho 40 anni, non sono un bambino, né un ragazzino.

All’Irish Mirror, l’uomo ha continuato a ripetere di non essersi reso conto che suo zio, Peadar Doyle, era deceduto all’età di 66 anni:

Non sono un idiota a entrare in Posta con un morto per riscuotere i suoi soldi. Non sono matto.

Stando al racconto di Declan Haughney sarebbe stato lo zio a chiedergli di recarsi alla Posta per prendere la sua pensione. Secondo la sua opinione personale dietro alle accuse ci sarebbe alcuni pregiudizi relativi a fatti a lui imputabili in passato: