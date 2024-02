Sono momenti di grande strazio e tristezza quelli che sta vivendo ora la madre di Alessandra Mazza e moglie di Costantino. L’uomo di 63 anni, nel portico della sua abitazione a Bosco dei Preti, al culmine dell’ennesima lite, avrebbe messo fine prima alla vita di sua figlia e poi ha compiuto un gesto estremo.

La donna in quei minuti era in casa, mentre il marito e la figlia erano all’esterno. I vicini affermano che la ragazza era affetta da una patologia molto grave, che la portava anche ad un cambio d’umore improvviso. Per questo la situazione familiare non era affatto semplice.

L’uomo in quei minuti stava discutendo con la 35enne, l’ennesima lite. Alla fine però, al culmine, ha deciso di prendere l’arma, detenuta legalmente, l’ha puntata prima contro la figlia e poi contro sé stesso. In pochi istanti hanno perso la vita entrambi.

La mamma Maria in quei secondi era in casa, quando ha sentito quel forte rumore, è subito uscita. I vicini, da quello che scrive il quotidiano Il Mattino, dicono di averla sentita urlare: “Non ho più Alessandra mia!” Subito dopo sono arrivati gli agenti ed anche il medico legale, che ha effettuato i primi accertamenti del caso.

Cosa è emerso sul delitto di Alessandra Mazza, commesso dal padre Costantino

CREDIT: ANGELO GIORDANO

Costantino Mazza era molto conosciuto nella zona di Avellino, essendo un idraulico. Inoltre, era tornato a casa da appena 4 giorni, dopo che si era sottoposto ad un delicato intervento. L’altro figlio della coppia, non è più residente nella provincia, ma si è trasferito fuori.

Alessandra da tempo era affetta da questa grave patologia mentale, che aveva portato a gravi problemi nella famiglia. Infatti tra padre e figlia dicono che i rapporti erano molto tesi e che forse tutto questo è successo, per la situazione che stavano vivendo.

Gli inquirenti hanno subito ascoltato, con la delicatezza del caso, la madre Maria. Nel frattempo gli agenti della scientifica hanno effettuato i primi rilievi all’esterno della casa della famiglia, dove si è consumato il dramma. Tutta la comunità è ora sconvolta dalle perdite subite, ma anche da cosa è successo.