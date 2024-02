Emergono nuovi dettagli sul delitto di Maria Ferreira, la donna 50enne morta per mano del marito Vittorio Pescaglini a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca.

I due si stavano separando, proprio la donna aveva deciso di lasciare l’uomo e di trasferirsi nel comune. Ma Vittorio Pescaglini non aveva accettato quella decisione, così l’ha aspettata per strada, chiuso in macchina e quando è arrivata si è scagliato su di lei con un coltello a lama lunga. Una scena orribile che si è verificata davanti agli occhi di tutti i passanti. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito delle grida e di aver poi visto un uomo con in mano un coltello pieno di sangue.

Quello stesso sangue che ora ricopre il marciapiede di via Cesare Battista, poco distante dall’auto del 56enne abbandonata con i fari accesi. È stato proprio Vittorio ad allarmare le autorità. Ha confessato il delitto della moglie e poi si è consegnato agli agenti. Ma poco prima di effettuare quella chiamata, l’uomo ha mandato un messaggio ad un suo amico, per informarlo dell’atroce gesto appena commesso:

Ho fatto una ca**ata

I soccorritori, giunti sul posto, hanno cercato di soccorrere la donna. Purtroppo ogni tentativo è stato vano, Maria Ferreira non ha avuto alcuno scampo.

L’udienza di separazione

La 50enne aveva lasciato l’abitazione di famiglia e da poco si era trasferita nel nuovo comune. Alloggiava in un hotel, in attesa di riprendere in mano la sua vita. Proprio lei aveva chiesto la separazione e l’udienza era fissata per oggi, 27 febbraio. Tuttavia, il marito ha spezzato per sempre la sua vita il giorno prima. Non le ha dato modo di reagire, si è scagliato contro di lei con un coltello, davanti agli occhi allibiti degli abitanti. Vittorio Pescaglini è stato arrestato e ora si attendono l’interrogatorio davanti agli inquirenti e la confessione sul movente.