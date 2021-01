Delitto Roberta Siragusa: le ultime ore della 17enne ricostruite grazie ad alcuni messaggi

Continuano senza sosta le ricerche della verità del delitto della 17enne di Caccamo Roberta Siragusa. È stato il fidanzato 19enne Pietro Morreale ad accompagnare i carabinieri nel luogo in cui è stato trovato il cadavere della ragazza. Il corpo di Roberta Siragusa è stato trovato in fondo ad un dirupo e presentava molte bruciature.

Roberta è morta. Vi porto dove si trova il suo cadavere.

Sono queste le parole con cui Pietro Morreale avrebbe annunciato ai militari la morte della fidanzata, conducendoli poi nel luogo del ritrovamento del cadavere. E nonostante non abbia dichiarato l’omicidio, oggi Pietro Morreale rimane il principale indiziato.

Fino ad ora sono stati analizzati tutte le tracce disponibili per arrivare alla verità. Ed oggi compaiono degli indizi importanti che potrebbero far luce sulle ultime ore di vita della 17enne. Infatti, sono stati esaminati alcuni messaggi che permettono di ricostruire le ore prima dell’omicidio di Roberta Siragusa.

Gli sms scambiati tra ragazza e un amico potrebbero rappresentare un’importante svolta del caso. Ricostruendo la sequenza dei messaggi, si può notare che alcuni di questi sono stati inviati dalla ragazza verso l’una. L’amico avrebbe poi risposto ai messaggi di Roberta alle 2:30 circa, quando probabilmente la ragazza era già morta.

I messaggi inviati tra Roberta e l’amico prima del delitto

I messaggi in questione, quindi sono importanti per ricostruire l’orario del delitto. Inoltre, in questi sms, la ragazza si confida con l’amico scrivendogli che il fidanzato Pietro avrebbe voluto avere un rapporto con lei. L’amico avrebbe poi risposto con un vocale verso le 2:30 circa dicendole:

Per qualsiasi cosa.

I messaggi sono stati forniti dall’amico di Roberta agli inquirenti. A loro l’amico dichiara anche di non aver dormito per tutta la notte dal momento che aveva un brutto presentimento. Più volte aveva infatti consigliato alla vittima di interrompere il rapporto con Pietro dal momento che era conosciuta in paese la sua eccessiva gelosia.