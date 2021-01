Omicidio Roberta Siragusa, il fidanzato spiazza tutti con la sua versione: “Si è data fuoco da sola e si è gettata nel dirupo”

Rompe il silenzio Pietro Morreale. Ai carabinieri, il giovane di 19 anni ha fatto ritrovare domenica il corpo della fidanzata Roberta Siragusa, sul fondo di un burrone nelle campagne di Caccamo, nel palermitano. Attualmente in attesa dell’udienza di convalida del fermo, slittato a domani, il ragazzo ha dichiarato di non averla uccisa. Roberta si sarebbe data fuoco da sola e gettata nel dirupo. Per salvarla si sarebbe ustionato una mano.

Pietro Morreale avrebbe tentato di fingere di non sapere dove fosse il corpo di Roberta Siragusa

Secondo gli investigatori Morreale avrebbe tentato di depistare le indagini da sé, fingendo di non essere al corrente di dove fosse Roberta Siragusa, cercandola da amici e garantendo ai genitori di averla riaccompagnata a casa. Dopodiché, accompagnato dal padre, si è presentato alle autorità per condurre gli agenti al cadavere.

Si ipotizza un complice

Su Pietro Morreale pendono le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Nelle scorse ore gli addetti alle ricerche hanno pure ipotizzato il coinvolgimento di almeno un’altra persona, in un secondo momento dell’assassinio.

Per stabilire con maggiore esattezza cosa sia accaduto occorre, comunque, attendere i risultati dell’autopsia sulla vittima, che aveva appena 17 anni. Da una prima ispezione sono stati rilevati lividi sul volto. A un primo accertamento, il medico legale ha riscontrato lesioni nella regione orbitale laterale sinistra.

Il profilo del pm

Il pubblico ministero ha tracciato un profilo psicologico del diciannovenne, accusato di omicidio volontario e di occultamento del cadavere della 19enne Roberta Siragusa. In base a quella che è la relazione stilata dal pm, egli nutriva nei riguardi della vittima un senso morboso. Il soggetto sarebbe incline al delitto e insensibile alla gravità delle azioni.

Roberta Siragusa: piccola cerimonia in memoria

In base alla testimonianza degli amici della coppia, Morreale covava una ossessione nei confronti di Roberta. L’aveva allontanata dalla sua cerchia di contatti e dalle sue passioni, a partire dalla danza (che aveva praticato per sei anni). Nel frattempo, a Caccamo si celebrerà una piccola cerimonia in memoria di Roberta. Non avendo modo di organizzare per lei una fiaccolata, sarà ricordata con una candela accesa sui balconi.