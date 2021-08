Tragedia in Brasile: giovane medico di 31 anni di nome Denis Ricardo Faria Gurgel morto folgorato pochi giorni prima del suo matrimonio

Una tragedia che arriva dal Brasile, un giovane medico di 31 anni di nome Denis Ricardo Faria Gurgel è morto folgorato pochi giorni prima del matrimonio. Si trovava insieme alla sua fidanzata per trascorrere una giornata di relax, quando è accaduto l’inimmaginabile.

Denis e la sua futura moglie stavano scattando alcune fotografie con le canne da pesca. Una volta lanciato l’amo, questo è rimasto bloccato in una linea elettrica ad alta tensione. Quando il giovane medico ha cercato di liberarlo, è rimasto folgorato.

Sul posto sono giunti in breve tempo i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare il futuro sposo. Era già morto.

Una tragedia che in pochi giorni si è diffusa in tutto il mondo, lasciando dolore e tristezza sul web. Denis Ricardo Faria Gurgel avrebbe dovuto sposarsi il 31 luglio.

Dopo i dovuti controlli, i Vigili del Fuoco intervenuti hanno constatato che diverse parti del cavo dove l’amo si era impigliato, non avevano più il rivestimento in plastica. La linea era purtroppo esposta e l’uomo è morto folgorato in pochi istanti.

Denis era molto conosciuto nella sua città, aveva lavorato per diverso per il dipartimento sanitario municipale di Gurupi, durante l’emergenza sanitaria Covid-19.

Il Municipio della città ha voluto pubblicare una nota dopo la tragedia, ricordando Denis per la meravigliosa persona che era e che sempre sarà ricordata tra tutti i suoi colleghi e le persone che lo conoscevano:

Utile e sempre gentile, Denis è stato molto caro ai suoi colleghi professionisti e anche a tutti i suoi pazienti. La sua morte prematura lascia tutti scioccati e in lutto per questa grande perdita.

Anche il Comune di Logoa, altro luogo in cui Denis ha lavorato, ha espresso la sua solidarietà alla famiglia e a tutti gli amici: