Le strazianti parole di un’amica di Denise Galatà risuonano in modo assordante. Una sua compagna di scuola, che si trovava su quello stesso gommone e che è stata salvata.

La ragazza ha ricordato gli ultimi istanti prima del dramma, il caschetto di Denise Galatà in acqua e la paura della fine. Ha sperato che venisse ritrovata sana e salva, ha pregato insieme a tutti gli altri, ma ieri pomeriggio è arrivato il tragico epilogo. La 18enne è stata trovata senza vita nel fiume Lao, poco distante dal punto in cui il gommone si è ribaltato.

Denise era sul mio gommone ed anche lei è caduta. Pensavo di morire, poi qualcuno è riuscito ad agganciarmi, portandomi a riva. Vicino a me ho visto il caschetto che indossava Denise. Ho visto la morte con gli occhi, sono rinata ieri.

Gli ultimi istanti di Denise Galatà

In lacrime ha ricordato quegli ultimi istanti. Quando hanno iniziato a fare rafting, le acque del fiume erano calme, ma poi la corrente è aumentata.

I gommoni con noi a bordo sfioravano pericolosamente enormi massi nell’alveo del fiume, fino a quando non abbiamo sbattuto su uno di questi massi e in tre siamo finiti in acqua.

Erano otto i gommoni per gli studenti del liceo Giuseppe Rechichi di Polistena e per i loro insegnanti. Intorno alle 14:30 si sono preparati per fare rafting, hanno indossato i caschetti, non immaginando cosa sarebbe accaduto. La giovane ha concluso il suo racconto in lacrime, sperando che l’amica e compagna di scuola venisse ritrovata sana e salva, ma così non è stato.

I familiari sono distrutti, Denise era ragazza solare e con tanti sogni. Frequentava la chiesa, suonava l’organo, amava ballare, amava la palestra e aveva un fidanzato.

Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine, per stabilire le responsabilità di quanto accaduto. Indagini sulla gita scolastica e sui permessi di quei gommoni.