Bisognerà attendere il 5 aprile, per scoprire il risultato del test sul sangue di Olesya

L’attesa per il risultato del test sul sangue di Olesya, la ragazza russa che cerca la sua mamma, si farà attendere ancora per giorni. Il programma russo ha intenzione di rivelare se il gruppo sanguigno combacia con quello della piccola Denise Pipitone, durante la puntata del 5 aprile, del programma “Let them talk” (пусть говорят – Pust’ govoryat).

Alle 17:00 del pomeriggio, nel giorno di Pasquetta, il primo canale russo tratterà proprio l’argomento Olesya e Denise e molto probabilmente, ospite via Skype, ci sarà anche il legale di Piera Maggio.

Come ha già spiegato Giacomo Frazzitta nelle diverse interviste, se il gruppo sanguigno di Olesya combacerà con quello della piccola Denise, allora si potrà avere una speranza. E si potrà procedere con il test del Dna, per vedere se la ragazza russa è davvero la figlia scomparsa di Piera Maggio.

La speranza della mamma è sempre lì e l’accompagna ogni giorno, ma le delusioni sono già state troppe. In uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Facebook, Piera Maggio ha scritto:

💙 La speranza di ritrovare e riabbracciare nostra figlia non è mai venuta a mancare. Cautamente speranzosi attendiamo senza illuderci. #NoiNonMolliamo ! Piera Maggio & Pietro Pulizzi #CerchiamoDenise ♡.

Le foto di Olesya: somiglianza incredibile

Le foto di Olesya sono state confrontate con quelle di Piera e del padre biologico di Denise e la somiglianza è davvero impressionante. Oltre ad alcuni tratti del volto, anche le espressioni.

Il fatto che la ragazza russa vivesse con una donna rom, riporta ad una delle prime piste di Denise. Una guardia giurata che aveva visto un gruppo di rom a Milano, con una bambina incappucciata. Una donna l’aveva chiamata ‘Danas‘ e la bimba le aveva riposto in italiano perfetto: “Dove mi porti?”. Quella bambina somigliava alla piccola Pipitone e non è mai stata trovata dalle autorità.

Queste però rimangono soltanto illusioni, fino all’esame del Dna. Si dovrà attendere qualche altro giorno per scoprire la verità. La trasmissione russa, a quanto pare, non ha voluto rinunciare all’effetto “sorpresa” e non ha rilasciato nessuna anticipazione.