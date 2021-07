Nuovi indagati per falsa testimonianza sul caso di Denise Pipitone: si tratta della coppia di turisti romani

Sono emersi nuovi dettagli riguardo la testimonianza di una donna che avrebbe visto Denise Pipitone all’Hotel Ruggero II. La notizia è stata data durante l’ultima puntata della trasmissione Quarto Grado.

Una coppia romana che ha affermato di aver soggiornato alla struttura per una vacanza di famiglia nel 2004, è stata sentita in Procura durante un interrogatorio di 5 ore. La donna, dopo aver sentito in tv la storia della piccola Denise, ha deciso di farsi avanti e di raccontare la sua verità. I fatti sarebbero accaduti un mese fa, secondo quanto rivelato da Quarto Grado.

Ha raccontato di aver visto una donna nella hall dell’Hotel Ruggero II con una bambina e di aver sentito dire la frase: “Proprio qui dovevi portarla?”

Il racconto della turista romana è stato oggetto di indagine da parte degli inquirenti, che alla fine hanno accusato la coppia di falsa testimonianza. Quarto Grado ha intervistato il legale Stefano Pellegrino, che si è recato con loro in Procura.

La testimone del caso Denise Pipitone non si trovava a Mazara del Vallo

L’avvocato ha spiegato che la sua assistita si è lasciata coinvolgere dal grande chiasso mediatico e che deve aver confuso un giorno con un altro e un posto con un altro. Ha detto di aver visto una bambina in hotel con una donna, ma il 1 settembre del 2004 non si trovava a Mazara del Vallo. Era a Roma. Questo è ciò che è emerso dalle indagini.

La coppia ora ha ritrattato la prima testimonianza, ma i due restano indagati per false dichiarazioni.

Stefano Pellegrino è lo stesso legale di Maria Angioni, l’ex pm del caso e anche lei indagata dalla Procura per false dichiarazioni. Alla domanda della trasmissione, se il magistrato e la coppia si conoscano, il legale ha risposto: