Non è un’attesa facile, quella che stanno vivendo i genitori della piccola Denise Pipitone. Il Gip di Marsala si è riservato sulla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura e ha ancora a disposizione alcuni giorni per decidere.

Piera Maggio si è nuovamente sfogata sul suo profilo Facebook, alla ricerca dell’aiuto di quelle tante persone che la stanno sostenendo da tanti mesi. Una madre che ha paura che il caso di sua figlia finisca nell’oblio. Dopo 17 anni di dolore e false speranze, il rapimento di Denise Pipitone è arrivato all’attenzione dell’intera Italia. Finalmente si sono riaperte le indagini e adesso c’è il rischio di una nuova archiviazione.

Noi vorremmo che si faccia chiarezza su tutta la vicenda. Vorremmo che ogni operatore di giustizia, intento al lavorare sul nostro caso, non perdi il focus dell’obiettivo principale. Vogliamo la verità che per qualche ragione fatica ad emergere, nonostante gli elementi gravi, importanti e incontrovertibili. Abbiamo paura per quello che potrebbe accadere in futuro, l’oblio totale. Non ci sentiamo tutelati.

Qualcuno ha rapito Denise Pipitone

Alla fine del suo lungo post, Piera Maggio è tornata a sottolineare la cosa più importante. Ovvero il fatto che la sua piccola Denise Pipitone non è sparita nel nulla da sola, non ha fatto le valigie ed è fuggita. Qualcuno l’ha presa da fuori la sua casa, qualcuno l’ha rapita e strappata via all’amore dei suoi genitori. Qualcuno l’ha privata della sua identità. Ciò che mamma Piera e papà Pietro vogliono, è scoprire la verità. Qualunque essa sia. Ne hanno il diritto dopo 17 lunghi anni.

In uno Stato Civile, i colpevoli del rapimento di una bambina non possono rimanere impuniti, liberi. Non chiediamo giustizialismo, ma vogliamo la vera verità. Rimaniamo rispettosi in attesa della decisione da parte del Gip.

Tra pochi giorni, il Gip deciderà se accogliere la richiesta di archiviazione della Procura, riguardo le indagini su Anna Corona e Giuseppe Della Chiave o se accogliere la richiesta di opposizione della famiglia della piccola Denise Pipitone.