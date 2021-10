Denise Pipitone, la rivelazione di una testimone: “La piccolina morì”

Dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Marsala, sono molti gli elementi che stanno emergendo sul caso della piccola Denise Pipitone. Tra le tante intercettazioni, ci sarebbe anche la testimonianza di una donna, che è però stata dichiarata inattendibile dagli inquirenti.

Lo scorso aprile, il legale di Piera Maggio ha presentato la testimone, che è stata ascoltata per due volte. Per la Procura però, le sue affermazioni non avrebbero trovato alcun riscontro.

La donna ha raccontato che nel 2017, Anna Corona sarebbe stata ospite a casa sua. E durante la cena, in presenza anche di suo marito, e parlando di Denise Pipitone, la madre di Jessica Pulizzi avrebbe detto: “A piccidirra morse, la piccolina morì”.

Durante la trasmissione Quarto Grado, la testimone ha raccontato che l’episodio sarebbe accaduto durante un aperitivo e che lei stessa era incredula dopo aver sentito quella frase: “Non ci credevo nemmeno che mi avesse detto una cosa del genere, così ho chiesto anche a lui, che ha confermato di aver sentito la stessa frase”.

Nonostante le pesanti accuse, per bene due volte la Procura ha riascoltato le dichiarazioni di questa donna, ma alla fine è stata giudicata inattendibile.

Denise Pipitone e le intercettazioni di Anna Corona

Il prossimo 23 novembre si terrà l’udienza preliminare e il Gip dovrà decidere se accogliere la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Marsala o quella di opposizione presentata dai legali di Piera Maggio e Pietro Pulizzi. La famiglia della piccola Denise Pipitone non ha alcuna intenzione di arrendersi e ha presentato diversi elementi emersi nel corso delle nuove indagini. Anche intercettazioni che risalgono a maggio 2021, nelle quali Anna Corona fa il nome di un vecchio “innominabile” e di un certo Luigi. Chi sono queste due figure e cosa c’entrano con la scomparsa della bambina?

È emersa anche un’altra frase, detta dalla stessa Corona durante una conversazione con la figlia Alice: “Lo vuoi sapere cu fu tanno? Io cu Giuseppe. Vuoi sapere chi è stato quella volta? Io e Giuseppe.”

Chi è Giuseppe e a cosa si riferiva? La famiglia chiede che vengano fatte nuove indagini.