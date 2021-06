Dopo quanto emerso, l'inviata del programma televisivo La vita in diretta decide di recarsi dall'avvocato di Claudio Corona

Poco fa, l’inviata della trasmissione televisiva La vita in diretta, si è recata dall’avvocato di Claudio Corona, per sentire la sua versione dopo le ultime notizie emerse sul caso della piccola Denise Pipitone.

Credit: Chi l’ha visto

La Procura sta esaminando la lettera di un altro testimone, che questa volta ha un nome e una faccia. E che tra le tante cose che ha scritto, ha puntato il dito proprio contro Claudio Corona. Ma per quale motivo? Cosa c’entra il fratello di Anna Corona con la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004?

Il conduttore di Ore 14, ieri, ha spiegato che purtroppo non può rivelare l’intero contenuto della lettera, per paura di intralciare le indagini della Procura. Ma ha mostrato quanto basta, per mettere in dubbio la posizione di Claudio:

Non sono un collaboratore di giustizia e mai lo sarò. Ho frequentato molto Claudio Corona. Ripeto che non sarò mai un collaboratore di giustizia. Ho tante cose da dire per tutelare me, la mia famiglia e finalmente scoprire la verità su qualche informazione su Denise.

L’inviata del programma La vita in diretta, condotto da Alberto Matano, si è recata dal legale dell’uomo. Quest’ultimo ha voluto sottolineare, come prima cosa, che il suo assistito non c’entra nulla con la scomparsa di Denise Pipitone e che non è mai stato indagato per il suo rapimento.

Credit: La vita in diretta

A quel punto, la giornalista gli fa notare che durante il primo interrogatorio, il suo cliente aveva mostrato un comportamento irrispettoso e poco collaborativo. Aveva detto addirittura di non voler rispondere poiché aveva mal di testa.

Credit: La vita in diretta

L’avvocato lo ha giustificato, evidenziando la sua rabbia per il fatto che l’intera famiglia era sotto indagine. Poi ha ribadito che in seguito è stato ascoltato dall’ex pm Maria Angioni e che non ha mai ricevuto avvisi di garanzia sulla vicenda.

Bisognerà attendere il lavoro della Procura. Ma la sensazione di molti, è che questa volta si riuscirà ad arrivare davvero alla verità. Che fine ha fatto Denise Pipitone?