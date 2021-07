Denise Pipitone, lo sfogo di Anna Corona a Quarto Grado: “Tutta Mazara sa che…”

Durante l’ultima puntata, la trasmissione tv Quarto Grado è tornata sul caso della piccola Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004.

Il conduttore Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda le parole di Anna Corona, l’ex moglie di Piero Pulizzi e madre di Jessica e Alice. Indiscrezioni affermerebbero che la donna sia finita nel registro degli indagati della Procura insieme a Giuseppe Della Chiave, ma non è ancora arrivata nessuna conferma.

Ai microfoni di Rete 4, Anna Corona si è sfogata, sottolineando ciò che lei e la sua famiglia sono stati costretti a subire negli ultimi 17 anni:

Quando l’inviata di Quarto Grado ha spiegato ad Anna Corona che negli atti c’è scritto che la figlia Jessica conosceva Denise e poteva avvicinarla senza problemi, la donna ha sottolineato che non è vero.

A me le corna non mi facevano più male. Era la mia vita, io non c’entravo niente con loro. Troppo comodo fare così, ma non vi sembra che è troppo comodo. Per un paio di corna perché avrei dovuto toccare una bambina? Jessica è stata picchiata. Da uno dei tanti poliziotti ha avuto un ceffone. Mia figlia che non dimenticherà mai.