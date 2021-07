Denise Pipitone: Quarto Grado diffonde pezzi dell’interrogatorio di Maria Angioni

Ormai è nota la notizia che l’ex pm Maria Angioni è indagata dalla Procura per false dichiarazioni. E che probabilmente si finirà al processo. La donna coordinò le indagini sul caso di Denise Pipitone nel 2004.

Credit: Quarto Grado

Ha parlato in Procura e in diretta tv di bugie e depistaggi che le resero complicate le indagini. Diversi giorni fa, è arrivata la notizia che i suoi ex colleghi non avrebbero trovato riscontri in alcune delle sue rivelazioni e per questo l’avrebbero accusata di false dichiarazioni.

Durante l’ultima puntata della trasmissione Quarto Grado sono stati diffusi pezzi del suo interrogatorio.

Questo ufficio mi interroga a proposito di alcune dichiarazioni che ho reso il 3 maggio 2021. In particolare ho dichiarato: ‘Quando sono subentrata nella particolarità del fascicolo, il commissariato di Mazara del Vallo era stato oggetto di indagini da parte della Procura. Per tutta una serie di vicende che oggettivamente lo rendevano il meno opportuno a condurre quelle delicate indagini.

A questa sfiducia di massima si aggiunse presto un episodio che ricordo. Nel 1999 in una discoteca di Mazara era stata fatta un’irruzione di polizia da parte del commissariato per una sparatoria. Nei verbali redatti a seguito di quell’intervento, non si faceva mai il nome di tale Claudio Corona.

Nel suo interrogatorio, l’ex pm ha poi rivelato che in seguito quel commissariato fu rinviato a giudizio, perché Claudio risultò essere effettivamente presente in quel luogo nel momento dell’irruzione. Essendo il fratello di Anna Corona, da subito Maria Angioni ha diffidato dell’ufficio di polizia. Non solo, secondo le dichiarazioni della donna, anche l’interrogatorio dell’uomo sulla scomparsa di Denise fu molto evasivo.

Nella deposizione si è parlato anche di Stefania Letterato. Quest’ultima è l’amica di Anna Corona che in seguito ha poi sposato un membro delle forze dell’ordine.

Le dichiarazioni di Maria Angioni sulla telecamera

Il secondo fatto che le è stato contestato, riguarda l’intercettazione del motorino. Maria Angioni ha parlato di una telecamera rimossa dall’abitazione di Anna Corona, senza alcuna richiesta.