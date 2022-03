Pochi giorni fa, Piera Maggio ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Facebook. La mamma della piccola Denise Pipitone continua a combattere per la verità e a portare alla luce ogni aspetto della vicenda, perché il suo intento è sempre stato quello di aprire gli occhi di tutti e di scoprire dove sia oggi la sua amata bambina.

Queste le sue parole dopo che ha ricevuto una sconvolgente notizia sull’accusa di favoreggiamento nei confronti di Ilaria Mura, la giornalista di Quarto Grado.

Secondo la procura di Marsala, che l’ha citata a giudizio davanti al giudice onorario Vivona, dopo la riapertura delle indagini sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, sparita nel nulla a Mazara del Vallo l’1 settembre 2004, Mura avrebbe avvisato della presenza di microspie a bordo della sua macchina Gaspare Ghaleb, ex fidanzato della sorellastra della bambina, Jessica Pulizzi.

I fatti sarebbero accaduti lo scorso 18 giugno, quando Gaspare Ghaleb dopo il dialogo con la giornalista, sarebbe risalito sulla sua vettura e avrebbe iniziato a dire parole ad alta voce nei confronti delle forze dell’ordine, certo di essere intercettato e nel tentativo di farsi ascoltare.

Grazie ad un giornalismo di questo genere non si cerca la verità sul caso Denise, ma si aiuta ad insabbiarla. Se l’accusa dovesse essere fondata è gravissimo. Purtroppo non si tratta di un singolo fatto a sé…Vi sono altre 2 segnalazioni presentate dal mio avvocato nei confronti di questa persona “giornalista” per violazione del segreto istruttorio di maggio e giugno 2021. Abbiamo bisogno di aiuto a favore della verità, che provenga però da persone perbene.