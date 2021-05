Caso Denise Pipitone, l’ispezione avvenuta nella giornata di ieri, avrebbe dato esito negativo. Questa la notizia arrivata nelle ultime ore. I Carabinieri della scientifica hanno ispezionato quella che era la casa di Anna Corona all’epoca dei fatti.

Qualcuno ha segnalato la presenza di una botola e di alcuni lavori sospetti effettuati nella casa. Durante la trasmissione Ore 14, sono stati mandati in onda i video delle forze dell’ordine mentre entravano in quella casa. In seguito, sono arrivati sul posto anche i Vigili del Fuoco, chiamati dopo la scoperta di un pozzo all’interno di quella botola, con un metro e mezzo di acqua. Un pozzo che è presente in molte delle case di Mazara del Vallo.

Verso sera, Federica Sciarelli di Chi l’ha visto ha mostrato che l’abitazione era ormai vuota e non c’erano nastri che ne segnalavano il sequestro. La conduttrice si è anche collegata con la piazza, dove i cittadini, insieme al sindaco, al Vescovo, a Piera Maggio, Giacomo Frazzitta e Piero Pulizzi, si sono uniti per manifestare e chiedere la verità.

Qualcuno a Mazara del Vallo sa la verità e dopo 17 anni, continua a mantenere il segreto. La speranza è che il muro di omertà cominci finalmente a sgretolarsi e che la famiglia possa scoprire cosa sia realmente accaduto quel 1 settembre del 2004.

La delusione di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone

Piera Maggio è intervenuta in diretta ed ha sottolineato la sua delusione su come sia venuta a conoscenza di cosa stava accadendo. Si parlava di Carabinieri che cercavano il corpo di Denise nella casa di Anna Corona. Nessuno che abbia avvertito lei o il suo avvocato. La mamma della piccola Denise ha scoperto la notizia dai giornali.

Credit: Chi l’ha visto

Anche Piero Pulizzi, papà della bimba scomparsa, è stato chiamato dalla conduttrice a rispondere ad una domanda sulla casa di Anna Corona. L’uomo ha abitato con lei in quell’abitazione, ma ha dichiarato di non aver mai saputo di quella botola nel garage.

Nessuna traccia, quindi, in quella che era la casa di Anna Corona nel 2004. L’ispezione si è conclusa e sull’abitazione nessun sigillo, non è stata posta sotto sequestro.