Tutte le trasmissioni televisive dei canali Rai e Mediaset stanno cercando di far luce sulla sparizione di Denise Pipitone. Durante l’ultima puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci, è stato ospite l’ex maresciallo dei Carabinieri Francesco Lombardo.

L’uomo ha spiegato che stanno lavorando a fondo, grazie alle nuove tecnologie, per ripulire le vecchie intercettazioni.

Recentemente, l’attenzione è ricaduta su una conversazione avvenuta tra Jessica Pulizzi e il suo ex fidanzato Gaspare Ghaleb.

Sono dialoghi emersi dopo giorni di pulitura dei file audio. Me ne sono occupato insieme alla mia squadra per dieci giorni in studio di registrazione, in Calabria.