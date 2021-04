Denise Pipitone – Piera Maggio e il suo avvocato lanciano un appello: “Alla luce degli ultimi fatti, chiediamo aiuto a tutti #chesialavoltabuona”

Il caso di Olesya Rostova non si è concluso nel migliore dei modi, ma forse è proprio grazie alla trasmissione russa se dopo 17 anni, si sono riaccesi i riflettori sulla scomparsa di Denise Pipitone.

Piera Maggio non ha mai smesso di lottare per cercare la sua bambina e non ha mai smesso di credere al fatto che sia ancora viva da qualche parte. Nelle ultime ore, sia lei che l’avvocato Giacomo Frazzitta stanno lanciando appelli rivolti a quante più persone possibili, affinché questa volta l’aiuto di tutti porti a qualcosa di concreto.

🔴 ATTENZIONE. Alla luce dei nuovi fatti emersi in questi giorni, noi genitori di Denise, CHIEDIAMO AIUTO A TUTTI, VIP E NON, A MOBILITARSI A FAVORE DI DENISE. DIFFONDETE LE LOCANDINE UFFICIALI DI DENISE, IN RETE, SUI SOCIAL. Grazie 🌹 #Passaparola. DIFFONDETE LE LOCANDINE UFFICIALI DI DENISE, IN RETE, SUI SOCIAL. Grazie 🌹 #Passaparola

Queste le ultime parole pubblicate sul profilo social di Piera Maggio. Anche il legale della famiglia di Denise Pipitone ha chiesto aiuto ai social network. Tra le sue storie su Instagram, ha lanciato un appello rivolto ai tutti i suoi seguaci:

Credit: Giacomo Frazzitta – Instagram

Aiutateci a diffondere le immagini di Denise, in modo capillare, diffondete nel web, non fermiamoci. #chesialavoltabuona #denisepipitone.

Denise Pipitone è ancora viva?

Denise Pipitone è ormai la figlia di tutta l’Italia e finalmente la voce di Piera Maggio è stata ascoltata. Si sono riaccesi i riflettori su un caso di cui nemmeno si parlava più. Se quella bimba scomparsa 17 anni fa è fuori da qualche parte, vedendo le foto di come sarebbe oggi, magari potrebbe riuscire a riconoscersi.

Le locandine sono reperibili sui siti ufficiali di Denise Pipitone e sul profilo di Piera Maggio e del suo legale. Riguardo gli altri account, l’avvertimento è già stato dato anche in diretta tv. Non prestate attenzione ai profili social di Denise, che sono stati aperti nell’ultimo periodo.