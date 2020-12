Sono state ore di angoscia e disperazione, quelle che hanno vissuto una coppia di genitori a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Un bambino di 6 anni è uscito di nascosto dalla macchina del padre ed è scomparso. Dopo poco, gli agenti di polizia sono riusciti a riportarlo a casa.

Un episodio drammatico, che avrebbe potuto portare a conseguenze tragiche, ma che per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Le ricerche da parte degli agenti sono partite immediatamente.

Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 24 dicembre, il giorno della Vigilia di Natale. Il papà, dopo essere andato a fare la spesa con il piccolo, è tornato nella sua abitazione.

L’uomo era impegnato a portare tutte le buste a casa ed aveva lasciato il figlio chiuso in auto. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire, il bambino ha aperto uno sportello della macchina ed è riuscito ad allontanarsi da solo.

I genitori se ne sono resi conto pochi minuti dopo ed hanno provato a cercarlo in tutta la zona. Di lui non c’erano tracce ed è per questo che hanno chiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Gli agenti sono arrivati nell’abitazione con diverse volanti ed hanno iniziato le ricerche tempestivamente. Hanno perlustrato tutto il quartiere ed anche altri posti della città, con la speranza di poter ritrovare il piccolo il prima possibile.

Ritrovato il bambino di 6 anni scomparso

CREDIT: IMMO DRONE

Dopo un’ora dalla sua scomparsa, i genitori hanno ricevuto una telefonata da parte di alcuni parenti. Queste persone li stavano informando di aver trovato il piccolo a passeggiare e di averlo portato all’interno della loro abitazione.

Gli agenti sono andati sul posto in fretta e il tutto fortunatamente, si è concluso nel migliore dei modi. Infatti il bimbo è stato riportato dai poliziotti a casa, senza aver riportato gravi conseguenze dalla sua breve fuga.

Dopo diversi minuti di ansia e disperazione, la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano. La mamma ed il papà, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, hanno potuto riabbracciare il loro bambino.